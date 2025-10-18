Menton tra sport e solidarietà: scacchi e marcia caritativa per una domenica di impegno e condivisione

Dopo un sabato dedicato al benessere animale e alla scoperta della natura, la città di Menton si prepara a vivere una domenica 19 ottobre all’insegna dello sport, della solidarietà e della sensibilizzazione. Due appuntamenti imperdibili, diversi ma complementari, animeranno la giornata, unendo passione, impegno e condivisione.

Cerimonia di apertura del 22° Open internazionale di scacchi

Alle 14.15, il Palais de l’Europe accoglierà la cerimonia di apertura del 22° Open international d’échecs, un evento ormai tradizionale che richiama a Mentone giocatori provenienti da tutto il mondo.

La competizione, conosciuta per il suo alto livello tecnico e per l’atmosfera conviviale, riunisce appassionati, giovani talenti e grandi maestri in una sfida di strategia e concentrazione.

L’inaugurazione sarà anche un momento di incontro tra sport e cultura, dove la mente, la calma e il rispetto dell’avversario diventano simboli di uno spirito sportivo autentico e universale.

Una marcia per la solidarietà – L’Attrape Rett

Subito dopo, alle 15.00, prenderà il via una marcia caritativa organizzata dall’associazione L’Attrape Rett, con partenza dall’area giochi del Bastion.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla sindrome di Rett, una rara malattia neurologica che colpisce principalmente le bambine, e più in generale sul tema del polihandicap.

Questa camminata solidale rappresenta un gesto concreto di empatia e sostegno verso le famiglie coinvolte, ma anche un modo per diffondere informazione e consapevolezza su realtà spesso poco conosciute.

Partecipare significa contribuire a dare visibilità alla ricerca scientifica e a promuovere una società più inclusiva e attenta alle fragilità.

Un messaggio comune

Attraverso questi due eventi, Menton dimostra ancora una volta la propria capacità di unire sport, cultura e impegno sociale.

Dalla scacchiera al passo solidale, la giornata di domenica 19 ottobre sarà un’occasione per condividere valori di rispetto, partecipazione e solidarietà, in una città che guarda al futuro con cuore e intelligenza.



