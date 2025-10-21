Delegazione della Camera di Commercio di Polonia in visita di lavoro a Monaco

Il 9 ottobre 2025, una delegazione di imprenditori della Camera di Commercio di Polonia (KIG), guidata da S.E. l’Ambasciatore Jerzy Drożdż, Presidente del Comitato consultivo del Presidente della KIG, ha effettuato una visita di lavoro nel Principato di Monaco.

L’iniziativa, organizzata congiuntamente dall’Ambasciata di Monaco in Polonia e dal Monaco Economic Board (MEB), si inserisce nel quadro della collaborazione economica crescente tra i due Paesi.

La missione fa seguito al viaggio a Varsavia compiuto nel settembre 2024 da una delegazione di imprese monegasche membri del MEB, durante il quale era stato firmato un Memorandum d’intesa tra il MEB e la KIG, con l’obiettivo di promuovere scambi commerciali e partenariati strategici tra Monaco e la Polonia.

Ad accogliere la delegazione polacca sono stati S.E. Lorenzo Ravano, Ambasciatore di Monaco in Polonia, Guillaume Rose, Direttore Generale Esecutivo del MEB, e Alessandro Giuliani, Console Onorario di Polonia a Monaco.

Il Business Forum Monaco–Polonia, organizzato in occasione della visita, ha rappresentato un momento privilegiato di confronto: diverse presentazioni hanno illustrato i punti di forza delle economie monegasca e polacca, con un focus particolare sullo sviluppo delle energie rinnovabili e sull’innovazione tecnologica.

Successivamente, si è tenuta una sessione di networking che ha permesso agli imprenditori dei due Paesi di instaurare contatti diretti e valutare nuove opportunità di collaborazione, seguita da un pranzo di lavoro in un clima di dialogo costruttivo e reciproco interesse.

La giornata si è conclusa con una visita al Centro Scientifico di Monaco e all’incubatore MonacoTech, simboli dell’impegno del Principato nella ricerca e nell’innovazione sostenibile.

Questa missione economica ha ulteriormente consolidato i rapporti tra Monaco e la Polonia, confermando la volontà comune di sviluppare progetti congiunti nei settori dell’economia verde, della tecnologia e dell’imprenditoria internazionale.