Festa Nazionale 2025: aperte le richieste di accreditamento per i media

In vista delle cerimonie della Festa Nazionale del Principato di Monaco, che si terranno mercoledì 19 novembre 2025, la Direzione della Comunicazione invita tutti i rappresentanti dei media a presentare la propria richiesta di accreditamento entro martedì 4 novembre 2025.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente via e-mail all’indirizzo lcalvas@gouv.mc, allegando i seguenti dati personali:

Nome e cognome

Testata di appartenenza

Tipo di accreditamento (fotografo, TV, radio, stampa scritta, tecnico)

Indirizzo e-mail

Numero di telefono cellulare

È inoltre obbligatorio allegare una fotografia in formato JPG (tipo fototessera, 35 mm x 45 mm).

In assenza di una foto recente e conforme alle specifiche, la richiesta non potrà essere accettata.

L’accreditamento è valido per tutte le tipologie di media — stampa scritta, fotografica, web, televisiva e radiofonica — e nessuna domanda pervenuta dopo la data limite del 4 novembre sarà presa in considerazione.

Un’e-mail di conferma verrà inviata ai candidati la cui richiesta sarà accolta.

Per motivi di sicurezza, i badge nominativi dovranno essere ritirati martedì 18 novembre, dalle 9:00 alle 18:30, presso la Direzione della Comunicazione (10 bis, quai Antoine Ier).

Il giorno della Festa Nazionale, mercoledì 19 novembre, l’accesso al Rocher, ai praticabili di fronte alla Cattedrale e alla Piazza del Palazzo sarà consentito esclusivamente ai possessori del badge e della conferma di accreditamento.

Si raccomanda inoltre di portare con sé un documento d’identità valido.

Infine, si ricorda che le persone accreditate che desiderano effettuare riprese video nelle vie del Principato al di fuori della Festa Nazionale dovranno richiedere un’apposita autorizzazione tramite il seguente link ufficiale:

https://teleservice.gouv.mc/autorisation-prisesdevues/