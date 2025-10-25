Inaugurato a Varsavia il nuovo Consolato Onorario di Monaco

Si è svolta nella capitale polacca l’inaugurazione del nuovo Consolato Onorario del Principato di Monaco a Varsavia, che avrà giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica di Polonia.

Alla cerimonia ha preso parte S.E. Lorenzo Ravano, Ambasciatore di Monaco in Polonia, accompagnato dal Primo Segretario Andrea Colombo-Pastorelli. L’evento ha segnato una tappa importante nel consolidamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi.

Un cocktail dinatoire è stato organizzato dall’Ambasciata e dal nuovo Console onorario Mikołaj Pietrzak presso il rinomato ristorante Belvédère, situato nell’Orangerie del parco Łazienki. All’incontro hanno partecipato circa sessanta invitati, tra cui l’ex Ministro della Giustizia Adam Bodnar, Senatori polacchi, rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, della Camera di Commercio Polacca, del settore tecnologico e di varie rappresentanze diplomatiche e consolari presenti a Varsavia.

Nel suo intervento, l’Ambasciatore Ravano ha ricordato la lunga storia dei rapporti diplomatici tra Monaco e la Polonia, sottolineando le recenti iniziative di cooperazione economica realizzate con il Monaco Economic Board e la Camera di Commercio Polacca. Ha inoltre espresso la propria gratitudine al Sig. Tomasz Wardyński, che ha ricoperto la carica di Console onorario di Monaco a Varsavia dal 2008 al 2025, per l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso del suo mandato.

Con questa inaugurazione, il Principato di Monaco rinnova il proprio impegno a favore del dialogo e della collaborazione con la Polonia, rafforzando una partnership fondata su valori comuni e prospettive di sviluppo condivise.

