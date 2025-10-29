Attenzione agli acquisti online: come proteggersi dai prodotti pericolosi grazie a RappelConso

In un’epoca in cui gli acquisti online sono diventati la norma, è fondamentale proteggere la propria salute e sicurezza.

Il sito RappelConso, gestito dalla DGCCRF (Direzione Generale della Concorrenza, della Consumo e della Repressione delle Frodi), offre un servizio gratuito per consultare in tempo reale i richiami di prodotti pericolosi o non conformi alle normative.

Dalla cosmesi ai giocattoli, dall’elettronica agli alimenti, il portale permette di accedere a informazioni cruciali per evitare pericoli durante lo shopping.





Cos’è RappelConso e come funziona

RappelConso è una piattaforma pubblica che raccoglie e pubblica i richiami di prodotti alimentari e non alimentari identificati come pericolosi per la salute o la sicurezza dei consumatori.

L'obiettivo principale del sito è garantire la trasparenza del processo di richiamo e supportare i professionisti nella gestione delle segnalazioni, tutelando al contempo i consumatori.

Navigare su RappelConso è semplice: basta selezionare la categoria del prodotto di interesse (giocattoli, elettrodomestici, cosmetici, ecc.) e applicare filtri per data, marca o tipo di rischio.

Ogni prodotto richiamato è corredato di una scheda dettagliata con informazioni sul rischio specifico e le azioni da intraprendere, come il rimborso, il ritorno in negozio o la distruzione del prodotto.

Inoltre, il sito offre la possibilità di ricevere alert in tempo reale tramite un sistema di notifiche.



Obbligo di dichiarazione per le aziende

Le aziende che vendono prodotti sul mercato hanno l’obbligo legale di segnalare ogni richiamo attraverso il portale pro.rappel.conso.gouv.fr. L'inosservanza di questa norma può comportare sanzioni.

Inoltre, è importante notare che i prodotti venduti sulle piattaforme di marketplace come Amazon, AliExpress e Shein sono soggetti agli stessi obblighi di richiamo se considerati pericolosi.



Cosa fare se possiedi un prodotto richiamato

Nel caso in cui tu abbia acquistato un prodotto che è stato richiamato, è fondamentale seguire alcune indicazioni per ridurre i rischi. Ecco cosa fare:

1. Smetti immediatamente di utilizzare il prodotto e mettilo da parte.

2. Controlla le informazioni sul sito RappelConso: foto, numero di lotto, marca e distributore sono tutte informazioni fondamentali per identificare il prodotto.

3. Segui le istruzioni specifiche fornite sul portale: potresti dover restituire il prodotto, distruggerlo o contattare il produttore.

4. Monitora la tua salute per eventuali sintomi strani dovuti all'uso del prodotto.

5. Conserva le prove d’acquisto, come lo scontrino o le foto, in caso di necessità di rimborso o restituzione.

6. Informati e avvisa le persone che ti circondano per evitare altri incidenti.



I rischi legati agli acquisti sulle piattaforme internazionali

Recentemente, nel settembre 2025, la DGCCRF ha ottenuto il ritiro dal mercato di numerosi prodotti pericolosi venduti su piattaforme internazionali, tra cui Amazon, Temu, Shein, AliExpress, Cdiscount ed eBay.

Questi prodotti, prevalentemente di fabbricazione cinese, presentavano rischi significativi come ustioni, elettrocuzioni, soffocamenti e contaminazioni chimiche.

Tra i prodotti richiamati si segnalano:

• Giocattoli non conformi, che presentano rischi chimici o meccanici;

• Dispositivi elettrici difettosi;

• Cosmetici e inchiostri per tatuaggi contenenti sostanze vietate.

L’agenzia di controllo ha invitato i consumatori a prestare particolare attenzione quando acquistano su siti fuori dall’Unione Europea, dove le normative di sicurezza sono meno rigide. È possibile consultare anche il portale Safety Gate dell'Unione Europea per avere informazioni sui richiami a livello comunitario.



Come evitare rischi quando si acquista

La DGCCRF suggerisce alcune pratiche per minimizzare i rischi legati agli acquisti online:

• Preferisci venditori europei, che sono soggetti a normative di sicurezza più severe.

• Verifica la presenza del marchio CE sui giocattoli e sugli apparecchi elettrici: questo simbolo garantisce che il prodotto rispetti gli standard di sicurezza europei.

• Diffida dei prezzi troppo bassi, che potrebbero nascondere prodotti contraffatti o non conformi.

• Leggi con attenzione le recensioni e le schede tecniche dei prodotti prima di procedere all’acquisto.



Un sistema complementare a SignalConso

RappelConso si affianca a SignalConso, un’altra piattaforma pubblica che consente ai consumatori di segnalare anomalie o problemi riscontrati durante l’acquisto.

Mentre RappelConso si concentra sui richiami dei prodotti, SignalConso permette di denunciare direttamente i disservizi o le pratiche scorrette legate agli acquisti.

Per consultare i richiami in corso: rappel.conso.gouv.fr

Per segnalare un problema: signal.conso.gouv.fr









