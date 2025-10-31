Tramway L5: parte la consultazione pubblica per la nuova linea tra Nizza, La Trinité e Drap

La Métropole Nice Côte d’Azur compie un nuovo passo avanti nel potenziamento del trasporto pubblico con l’avvio della consultazione pubblica sulla Linea 5 del tramway, che collegherà Nizza a La Trinité e Drap.



Dopo le prime tre linee e il recente avvio dei lavori per la Linea 4, questo nuovo tracciato mira a servire i quartieri delle Rives du Paillon, Bon Voyage, l’Ariane e Les Liserons, estendendosi fino ai comuni limitrofi.



Un’infrastruttura che interesserà oltre 47.000 abitanti e quasi 14.000 posti di lavoro, con un tempo di percorrenza stimato di 25 minuti lungo l’intero tragitto.





Quindici stazioni e una valle più verde

Il progetto prevede 15 nuove fermate, la realizzazione di 4 parkings-relais per incentivare l’intermodalità, nuovi percorsi ciclabili e pedonali, oltre a interventi su ponti e infrastrutture esistenti.



Uno dei punti di forza è la riqualificazione urbana: 290.000 metri quadrati di spazi pubblici saranno ripensati per migliorare la qualità della vita e ridurre il traffico, con un forte accento sulla sostenibilità ambientale.

Lungo i 4 chilometri di binari vegetalizzati saranno piantati e conservati circa 2.000 alberi, contribuendo alla riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico.



Una risposta alla congestione del Paillon

La futura Linea 5 sarà la prima a servire la bassa valle del Paillon, una zona particolarmente congestionata nelle ore di punta.

L’obiettivo è offrire un’alternativa efficiente all’auto privata, migliorare la fluidità del traffico e connettere in modo più diretto le aree residenziali e i poli economici del territorio.





Consultazione pubblica: come partecipare

Dal 3 novembre al 12 dicembre 2025, i cittadini potranno consultare il dossier dell’inchiesta pubblica e inviare osservazioni e suggerimenti. La documentazione sarà disponibile:

Presso le mairie annexes di Nizza (Ariane e Pasteur-Bon Voyage), la médiathèque des Quatre-Chemins a La Trinité e lo spazio Jean Ferrat a Drap.

Online sul sito enquete-publique-tramwayL5.fr

Le osservazioni potranno essere inviate via web, email o posta al presidente della commissione d’inchiesta, oppure inserite nei registri cartacei disponibili nei punti di consultazione.



Un progetto sotto la lente dei cittadini

La consultazione, prevista dalla normativa, è un passaggio essenziale per la dichiarazione di pubblica utilità (DUP) del progetto e per l’adeguamento dei Piani Urbanistici Locali di Nizza e Drap.

Una commissione indipendente nominata dal tribunale amministrativo supervisionerà l’intero processo, garantendo trasparenza e partecipazione.



Un tramway per il futuro

Con la Linea 5, la Métropole Nice Côte d’Azur punta a una mobilità più verde, accessibile e interconnessa.

Un passo decisivo verso una città più sostenibile, dove il trasporto pubblico diventa protagonista della transizione ecologica e della qualità della vita urbana.





