 / Altre notizie

Altre notizie | 04 novembre 2025, 10:48

Federica Panicucci festeggia il compleanno con tanti amici al Foyer alla Scala

Un evento elegante e riservato che ha riunito numerosi amici della celebre presentatrice.

Federica Panicucci festeggia il compleanno con tanti amici al Foyer alla Scala.

Federica Panicucci festeggia il compleanno con tanti amici al Foyer alla Scala.

Si è svolto venerdì sera al Ristorante Il Foyer alla Scala di Milano la festa di compleanno di Federica Panicucci, conduttrice e volto amato della televisione italiana. Un evento elegante e riservato che ha riunito numerosi amici della celebre presentatrice.

Per l’occasione, Federica Panicucci ha scelto di indossare due abiti firmati Valentino, confermando ancora una volta lo stile raffinato e l’attenzione per l’eleganza. L’atmosfera del Foyer, tra luci soffuse e dettagli curati, ha contribuito a creare un ambiente accogliente e di grande classe.

Durante la serata non sono mancati momenti di allegria, tra brindisi, musica e il tradizionale taglio della torta, in uno dei luoghi più iconici del panorama milanese.

 


 

C.S.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium