Festa Patronale della Parrocchia di San Carlo: fede, storia e comunità si riuniscono a Monaco

La Parrocchia Saint-Charles si prepara a celebrare la sua Festa Patronale domenica 9 novembre 2025, un appuntamento di fede e di comunione che riunisce la comunità parrocchiale nel segno della preghiera e dell’amicizia.

La messa solenne delle 10:30 sarà seguita dal tradizionale “Verre de l’Amitié” presso la Salle Louis Brisson, un momento conviviale di incontro e condivisione tra i fedeli. Eccezionalmente, non si terranno le messe delle 8:30 e delle 12:00, mentre è prevista una messa alle 18:30 in lingua italiana.

Conoscere San Carlo Borromeo

Nato ad Arona, sul Lago Maggiore, nel 1538, Carlo Borromeo proveniva da una famiglia nobile e ricevette una formazione profonda in diritto e teologia. A soli 21 anni, grazie allo zio materno — Papa Pio IV (Angelo de’ Medici) — entrò al servizio della Santa Sede come Segretario di Stato, assumendo importanti incarichi amministrativi e pastorali.

Dopo la morte del fratello maggiore, nel 1562, Carlo rinunciò a tutti i suoi titoli e beni per dedicarsi interamente alla vita sacerdotale. Divenuto arcivescovo di Milano, si distinse come riformatore instancabile, fondando seminari, scuole e opere di carità. La sua azione energica e illuminata contribuì profondamente al rinnovamento della Chiesa dopo il Concilio di Trento, del quale fu una figura chiave.

Durante la terribile peste del 1576, San Carlo mostrò una carità eroica, assistendo personalmente i malati e sostenendo la popolazione milanese. Esausto dal lavoro e dalle privazioni, morì a Milano il 3 novembre 1584, all’età di 46 anni. Fu canonizzato nel 1610 da Papa Paolo V.

La sua vita, segnata dal servizio, dalla disciplina e dalla dedizione pastorale, resta un modello di fede viva e impegno cristiano per l’intera Chiesa.

Programma – Domenica 9 novembre 2025, Église Saint-Charles – Monaco.

10:30: Santa Messa solenne (seguita dal “Verre de l’Amitié” – Salle Louis Brisson)

18:30: Santa Messa in lingua italiana

(Nessuna messa alle 8:30 e alle 12:00)



Per maggiori informazioni, cliccare sul link « Présentation de la Paroisse » per visualizzare i dettagli della parrocchia.



