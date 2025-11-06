Evolution Horizon Award 2025: Elisa De Leo premia l’arte, celebra innovazione e territorio

Lo scorso 3 novembre, nella suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano, si è svolta la seconda edizione dell’Evolution Horizon Award, la kermesse che More News- il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest - sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento, ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.

Elisa De Leo è vicepresidente dell’associazione Ventimiglia Viva, realtà nata a Ventimiglia (IM) da un gruppo di giovani che hanno scelto di impegnarsi per la propria città, promuovendo la valorizzazione del territorio attraverso eventi culturali, sportivi e di aggregazione. Negli anni, l’associazione ha dato vita a numerose iniziative capaci di rafforzare il senso di comunità e di raccontare una Ventimiglia dinamica, accogliente e in continua evoluzione.



In occasione dell’Evolution Horizon Award di Milano, Elisa De Leo è salita sul palco per premiare “Il Forte Arte”, riconoscendo il valore di una realtà che unisce creatività, professionalità ed energia, dimostrando come l’arte possa diventare un vero motore di crescita e di connessione tra idee e territorio.



Durante la serata, Elisa ha inoltre annunciato il nuovo progetto firmato Ventimiglia Viva, che prenderà vita nella settimana del Gran Premio di Monaco 2026: un evento dedicato all’arte e alla cultura, pensato per creare un ponte ideale tra il fascino internazionale del Principato e l’autenticità del territorio ventimigliese.



Vedi qui l’intervista con Elisa De Leo

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.

www.evolutionhorizonaward.com