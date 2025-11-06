Portofino News International premiata a Milano con l’Eha Media

Si è svolto lo scorso 3 novembre presso la suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano la seconda edizione dell'Evolution Horizon Award, la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest, sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.

Durante la serata di gala, sono state premiate le aziende che si sono distinte per il loro impegno in Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, realtà capaci di mettersi in gioco condividendo le proprie esperienze migliori e contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa fondata su buone pratiche e consapevolezza.



Il premio EHA Media è andato a Portofino News International di Borzonasca (GE), con la seguente motivazione: nasce partendo dall’acquisizione di una testata web, “PortofinoNews” ed oggi è evoluto in un progetto editoriale che si basa segnatamente nel Web, ma anche su speciali cartacei, che ha l’ambizione di operare con respiro internazionale partendo da due brand mondiali, quali il Comune di Portofino ed il Principato di Monaco. A questi si collegano le Riviere Ligure e la Cote d’Azur, in Francia, vicine per vocazioni e caratteristiche. L’economia dei territori e la loro proiezione, la cultura, la storia, le tradizioni, le attività piccole, medie e grandi e quindi il futuro da capire, interpretare e promuovere: tutto questo è il campo d’azione di un magazine che si presenta e si propone come uno strumento a disposizione delle realtà pubbliche e private e dei singoli che abbiano competenze e voglia di fare.

Vedi qui l’intervista con Amedeo Solimano

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.

www.evolutionhorizonaward.com