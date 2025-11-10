Monaco ospita la seconda edizione di JOYA: gioielleria e cultura sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II

La conferenza stampa di presentazione della seconda edizione monacense di JOYA, il salone internazionale della gioielleria posto sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, si terrà venerdì 14 novembre alle ore 9:30 presso il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco, nella sala Louis Barral. L’evento è organizzato da Delphine Pastor-Reiss, Vanessa Margowski e dal Museo di Antropologia Preistorica di Monaco.

La conferenza segna il lancio ufficiale del salone, che si propone di sviluppare collaborazioni con i principali attori culturali del Principato e di presentare al pubblico e ai media gli espositori che saranno presenti al One MonteCarlo, dal 13 al 16 novembre 2025.

Durante l’incontro, i partner dell’iniziativa saranno disponibili per rilasciare interviste e illustrare nel dettaglio le loro collaborazioni e novità. La conferenza sarà seguita da un elegante cocktail “petit déjeuner Robuchon” presso il laboratorio di ricerca Suzanne Simone, offrendo così un’occasione conviviale di networking tra ospiti, giornalisti e rappresentanti del settore.

JOYA conferma così il suo impegno nel valorizzare talento e creatività nel mondo della gioielleria, rafforzando i legami con la scena culturale monacense e offrendo al pubblico un’esperienza unica che unisce arte, design e il savoir-faire dei maestri orafi.