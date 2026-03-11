“Stand Up Monaco” al Grimaldi Forum: Kev Adams e grandi nomi della comicità sul palco il 17 marzo

Il 17 marzo il Grimaldi Forum Monaco ospiterà una nuova e attesissima edizione di “Stand Up Monaco”, una serata interamente dedicata alla comicità dal vivo che riunirà sullo stesso palco alcuni tra i più apprezzati comici della scena francofona contemporanea.

L’evento si svolgerà all’Espace Indigo del celebre centro congressi monegasco e vedrà protagonisti Kev Adams, uno dei volti più noti della stand-up comedy europea, affiancato da Sophie Loustalot, Majid Berhila, David Voinson ed Édouard Deloignon. Gli artisti porteranno in scena uno spettacolo dinamico e coinvolgente, caratterizzato da monologhi originali, ritmo serrato e uno sguardo ironico sulla società contemporanea.

La serata prevede due spettacoli, programmati rispettivamente alle ore 19:00 e alle ore 21:00, offrendo così al pubblico l’opportunità di assistere a uno show di grande energia e comicità in uno dei luoghi culturali più prestigiosi del Principato.

Gli organizzatori invitano il pubblico a prenotare con anticipo, poiché i biglietti stanno andando rapidamente esauriti. Le prenotazioni possono essere effettuate online oppure contattando la biglietteria del Grimaldi Forum Monaco al numero +377 99 99 30 00 oppure cliccare QUI.

Per chi raggiungerà l’evento in auto è disponibile un parcheggio in loco, con tariffa notturna a partire dalle ore 20:00 di 0,80 euro all’ora, rendendo ancora più agevole l’accesso alla serata.

Con una line-up di artisti di primo piano e un format ormai consolidato, “Stand Up Monaco” si conferma come uno degli appuntamenti più attesi della stagione dedicata alla comicità nel Principato, promettendo al pubblico una serata all’insegna del divertimento e della grande stand-up internazionale.