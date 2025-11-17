“Lecture en Fête” torna a Roquebrune-Cap-Martin: due giorni dedicati ai libri, agli autori e alla passione per la lettura

Lecture en fête farà il suo grande ritorno il 29 e 30 novembre prossimi.

L’atteso appuntamento con la lettura torna anche quest’anno sulla Riviera francese: “Lecture en Fête” aprirà le sue porte il 29 e 30 novembre 2025, trasformando Roquebrune-Cap-Martin in un vivace crocevia di autori, lettori, editori e amanti dei libri.

Per due giornate, il pubblico potrà incontrare oltre 80 autori, assistere a dibattiti letterari, partecipare a sessioni di dediche e scoprire due esposizioni eccezionali: la prima dedicata agli 80 anni di Nice-Matin, ripercorsi attraverso le sue prime pagine più emblematiche, e la seconda in omaggio ai 10 anni di Gilletta Jeunesse, la casa editrice che ha fatto sognare generazioni di giovani lettori.

Un’attenzione particolare sarà riservata anche al mondo del fumetto, con uno spazio BD (bande dessinée) che accoglierà artisti, illustratori e appassionati del genere, offrendo incontri e momenti di scoperta per grandi e piccoli.

Con la sua atmosfera conviviale e culturale, “Lecture en Fête” si conferma come un evento imperdibile della stagione autunnale, capace di unire piacere della lettura, dialogo e creatività.