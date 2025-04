A Monaco la 1ª edizione della Giornata della prima infanzia

Prima infanzia, posta sotto l'Alto Patronato di S.A.S. la Principessa Charlène. L'evento si terrà sabato 17 maggio 2025, dalle 10:30 alle 15:30, al Parc Princesse Antoinette.

Aperta a tutti, questa giornata permetterà alle famiglie di incontrare e scambiare opinioni con i professionisti del Comune di Monaco, impegnati ogni giorno per il benessere e lo sviluppo dei bambini. La sua vocazione è anche quella di far scoprire l'offerta educativa proposta negli asili del Principato e nel Mini-Club del Larvotto.

Un programma ricco e adatto a tutte le età:

Per i più piccoli: animazioni, laboratori ludici ed educativi intorno alla motricità, la manipolazione, l'imitazione, i 5 sensi, il linguaggio, la costruzione e la creatività.

Per i bambini: caccia al tesoro, torneo di ping-pong organizzato dal Mini-Club.

Per i genitori: conferenze tematiche sulla genitorialità.

Laz giornata sarà anche l'occasione per mettere in luce i mestieri essenziali al buon funzionamento delle strutture di accoglienza: professionisti dell'asilo nido, personale amministrativo (segreteria, contabilità), nonché servizi tecnici (agenti di pulizia, factotums, cucina, lavanderia).

A questo proposito, il Sindaco di Monaco, Georges Marsan, dichiara: Questa giornata costituisce la concretizzazione di una delle nostre promesse di campagna. Era particolarmente interessata al Servizio per la prima infanzia e le famiglie e al Consiglio comunale.»

Da parte sua, Chloé Boscagli, Vice Sindaco e Delegata per la Prima Infanzia, aggiunge: I team hanno lavorato con entusiasmo per offrire questa bella opportunità di scoprire l'universo della prima infanzia del Comune di Monaco e scambiare opinioni con i professionisti che vi si dedicano quotidianamente. Più di 80 di loro saranno mobilitati per rispondere a tutte le domande delle famiglie.»