Solo oggi: un pomeriggio di creatività e scoperta al Museo di Antropologia Preistorica di Monaco per i più giovani!

Il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco invita i giovani visitatori a trascorrere un pomeriggio speciale all’insegna della creatività, della curiosità e dell’esplorazione. Oggi, mercoledì 26 novembre, dalle ore 14.00 alle 16.00, saranno proposti due atelier originali che uniscono osservazione, pratica artistica e immersione nel mondo preistorico, in relazione alla mostra temporanea «L’effetto farfalla, la preistoria degli animali». L’iniziativa comprende inoltre la scoperta delle opere realizzate da bambini ricoverati in ospedale, offrendo un momento di condivisione creativa aperto a tutti.

Pensate per un massimo di 15 partecipanti a partire dai 7 anni, le attività saranno guidate da professionisti appassionati e pensate per stimolare immaginazione, manualità e spirito di osservazione.

Atelier 1: Arte e creazione

I bambini saranno invitati a riprodurre disegni ispirati alle autentiche statuette animali presentate nella mostra. Sotto la guida di un esperto di arti plastiche, impareranno a osservare forme e dettagli delle sculture per reinterpretarli su carta. Un esercizio che aiuta a sviluppare creatività, capacità di osservazione e sensibilità artistica, permettendo allo stesso tempo di scoprire la ricchezza della fauna preistorica attraverso opere reali.

Atelier 2: Ceramica preistorica

Accompagnati da un esperto di preistoria, i bambini parteciperanno a un laboratorio di ceramica dedicato alle antiche tecniche di lavorazione dell’argilla. Modellando piccoli oggetti ispirati alle forme utilizzate nella preistoria, i giovani partecipanti scopriranno abilità artigianali millenarie e comprenderanno meglio il sapere degli uomini dell’antichità.

Questi atelier educativi offrono un’immersione concreta e coinvolgente nel mondo preistorico, attraverso il disegno, la manipolazione dell’argilla e l’espressione artistica.

Posti limitati – Gratuito, su prenotazione obbligatoria via mail: map@gouv.mc o al numero: 00377 98 98 80 06

Scopri, crea e divertiti: il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco si trasforma in un laboratorio di emozioni e avventure per piccoli esploratori!

https://map.gouv.mc/creatures-creations