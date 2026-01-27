Matteo Gennari: architettura in continuo movimento e visione contemporanea

L’architettura come gesto, come movimento continuo e come risposta sensibile allo spazio e a chi lo abita: è questa la filosofia visiva di Matteo Gennari, architetto e fondatore di MG Design, studio che coniuga precisione progettuale, cultura estetica e una profonda attenzione all’esperienza dell’abitare.

Formatosi al Politecnico di Milano, Gennari sviluppa un approccio trasversale al progetto, alimentato dal dialogo con moda, fotografia, design e arti visive. Cresciuto in una famiglia che valorizza la cultura e le forme d’arte, ha esplorato discipline diverse — dal disegno al cinema, passando per il graffiti — prima di dedicarsi all’architettura con una visione aperta e interdisciplinare.

Per Matteo Gennari, l’architettura non è un esercizio puramente formale, ma un’arte “viva”, profondamente legata al movimento dei corpi, alla luce, al tempo e alle abitudini quotidiane. Ogni progetto nasce dall’osservazione attenta del contesto fisico, culturale ed emotivo, evolvendosi come un organismo capace di trasformarsi insieme a chi lo vive.

Il concetto di genius loci è centrale nel lavoro dello studio: lo spazio viene interpretato, ascoltato e trasformato senza mai tradirne l’identità. Che si tratti di residenze private o di interventi di maggiore scala, l’obiettivo è creare ambienti fluidi e armonici, dove funzionalità ed eleganza convivano naturalmente.

Oggi, tra Milano e Monaco, MG Design rappresenta un equilibrio tra cultura italiana del progetto e respiro internazionale, riflettendo la personalità del suo fondatore: un “uomo in movimento”, capace di coniugare sensibilità artistica, precisione architettonica e visione contemporanea dell’abitare.

Il percorso di Matteo Gennari

Nato nei dintorni di Milano, da bambino scopre l’universo dei cantieri, esperienza che segnerà il suo futuro professionale. Dopo il diploma, parte per Londra per ampliare i propri orizzonti, prima di rientrare a Milano per completare gli studi al Politecnico. Un periodo Erasmus a Bordeaux e l’immersione nella vivace scena creativa milanese degli anni Novanta e Duemila, tra fotografia, moda e design, contribuiscono a modellare la sua visione progettuale.

Architettura e movimento

Per Gennari, l’architettura è una seconda natura. Organizza lo spazio per creare ambienti vivi, accompagna il movimento dei corpi e della luce, e si adatta nel tempo alle abitudini di chi li abita. Ogni progetto nasce dall’osservazione del vissuto quotidiano, diventando un organismo vivo che evolve insieme a chi lo abita.

CONTATTI

MG Design – Matteo Gennari

17, avenue Albert II

98000 Monaco

Tel. +377 06 07 44 64 80

Email: info@mgdesign.mc



