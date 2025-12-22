 / Altre notizie

L’epidemia di influenza arriva nel Principato: è ancora possibile vaccinarsi

Con l’avvicinarsi della stagione invernale e delle festività di fine anno, il Dipartimento degli Affari Sociali e della Salute desidera ricordare ai monegaschi, ai residenti e agli assicurati sociali del Principato di Monaco l’importanza di vaccinarsi contro l’influenza.

Vaccinazione raccomandata contro l’influenza stagionale

Il Governo del Principato sottolinea che la vaccinazione contro l’influenza stagionale rappresenta una misura di prevenzione fondamentale, anche dopo l’inizio della circolazione dei virus. Essa contribuisce a ridurre il rischio di forme gravi, complicazioni e trasmissione, in particolare tra le persone più vulnerabili, come gli over 65, chi soffre di patologie croniche, le persone in situazione di obesità e le donne in gravidanza.

Inoltre, è essenziale ricordare l’importanza delle misure igieniche e dei gesti barriera, semplici ma efficaci per limitare la trasmissione dei virus:

lavaggio regolare delle mani,

arieggiamento frequente degli spazi chiusi,

uso della mascherina in presenza di sintomi,

utilizzo di fazzoletti monouso.

Evitare contatti ravvicinati con persone vulnerabili quando si è malati.

I vaccini, adattati alle varie tipologie di virus in circolazione, sono disponibili nelle farmacie del Principato. Chiunque desideri vaccinarsi può farlo direttamente sul posto oppure procurarsi il vaccino e rivolgersi al proprio medico curante o a un infermiere.

Si ricorda infine che la vaccinazione contro l’influenza è rimborsata per gli assicurati sociali del Principato.

Redazione

