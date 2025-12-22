L’epidemia di influenza arriva nel Principato: è ancora possibile vaccinarsi

Il Governo del Principato sottolinea che la vaccinazione contro l’influenza stagionale rappresenta una misura di prevenzione fondamentale, anche dopo l’inizio della circolazione dei virus. Essa contribuisce a ridurre il rischio di forme gravi, complicazioni e trasmissione, in particolare tra le persone più vulnerabili, come gli over 65, chi soffre di patologie croniche, le persone in situazione di obesità e le donne in gravidanza.
Inoltre, è essenziale ricordare l’importanza delle misure igieniche e dei gesti barriera, semplici ma efficaci per limitare la trasmissione dei virus:
lavaggio regolare delle mani,
arieggiamento frequente degli spazi chiusi,
uso della mascherina in presenza di sintomi,
utilizzo di fazzoletti monouso.
Evitare contatti ravvicinati con persone vulnerabili quando si è malati.
I vaccini, adattati alle varie tipologie di virus in circolazione, sono disponibili nelle farmacie del Principato. Chiunque desideri vaccinarsi può farlo direttamente sul posto oppure procurarsi il vaccino e rivolgersi al proprio medico curante o a un infermiere.
Si ricorda infine che la vaccinazione contro l’influenza è rimborsata per gli assicurati sociali del Principato.