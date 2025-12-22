Nuovo Direttore Artistico e Musicale dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo

In occasione di una conferenza stampa aperta al pubblico, S.A.R. la Principessa di Hannover, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, ha annunciato la nomina del nuovo Direttore Artistico e Musicale dell’orchestra per un mandato di 4 anni, a partire dal 1° settembre 2026.

Questa nomina rappresenta l’esito di una lunga collaborazione tra la neo-nominata Nathalie Stutzmann e l’OPMC, che ha diretto in numerose occasioni sia nel campo lirico – tra cui L’Elisir d’Amore nel 2014 e Tannhäuser nel 2017 – sia nel repertorio sinfonico nelle stagioni più recenti. Nel 2014 le è stato conferito il grado di Ufficiale dell’Ordine del Merito Culturale del Principato di Monaco.

Il nuovo Direttore Artistico e Musicale succederà a Kazuki Yamada, in carica dal 2016, il cui contratto terminerà nell’agosto 2026. Diventerà il 19º Direttore Artistico e Musicale dell’OPMC dalla sua fondazione nel 1856 e la prima donna a ricoprire questa carica, Nathalie Stutzmann:

"Sono profondamente onorata di diventare la prossima Direttrice Musicale e Artistica dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. Quest’orchestra, fondata nel 1856, vanta una storia e uno spirito artistico unici e fonte di grande ispirazione, e attendo con entusiasmo tutte le prospettive artistiche che ci attendono. La mia collaborazione con l’orchestra è iniziata dieci anni fa e, durante questo tempo, abbiamo costruito una complicità speciale e condiviso una grande gioia nel fare musica insieme. Non vedo l’ora di esplorare nuovi orizzonti musicali e continuare a condividere la nostra passione per l’eccellenza con il pubblico monegasco, facendo brillare l’OPMC a livello internazionale. Sono entusiasta di scrivere questo nuovo capitolo con i musicisti e la comunità che ci circonda e sostiene questa straordinaria istituzione, e sono profondamente grata per il sostegno e la fiducia della nostra Presidente del Consiglio di Amministrazione, S.A.R. la Principessa di Hannover."

https://opmc.mc/