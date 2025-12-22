 / Altre notizie

22 dicembre 2025

Mercato settimanale di La Turbie: appuntamento ogni giovedì mattina

Il tradizionale mercato in Place Théodore de Banville offre specialità locali, prodotti freschi e abbigliamento

Mercato settimanale di La Turbie: appuntamento ogni giovedì mattina tutto l’anno ©Pango Visual

Ogni giovedì mattina, tutto l’anno, dalle 7:00 alle 13:00, La Turbie ospita il tradizionale mercato settimanale in Place Théodore de Banville, lungo l’Avenue de la Victoire. L’accesso è libero e gratuito.

Il mercato offre una ricca varietà di piatti da asporto, tra cui la tipica Socca, specialità della tradizione nizzarda, oltre a frutta e verdura fresca di stagione e stand di prêt-à-porter. È un’occasione perfetta per passeggiare, fare acquisti e scoprire i prodotti locali in un’atmosfera vivace e conviviale.

Il mercato è pet-friendly, quindi gli animali sono i benvenuti, rendendo l’evento accessibile a tutti i visitatori.

L’iniziativa rappresenta un momento di incontro per la comunità locale e i turisti, valorizzando il commercio locale e le tradizioni gastronomiche.

Redazione

