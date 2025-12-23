Il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio della strategia nazionale di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la proliferazione di armi di distruzione di massa e la corruzione si è riunito sotto la presidenza del Ministro di Stato.

Nel corso delle riunioni, il Signor Christophe MIRMAND ha evidenziato i risultati raggiunti nel corso del 2025, sottolineando i progressi significativi conseguiti nella lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la proliferazione di armi di distruzione di massa e la corruzione.

Il Ministro di Stato ha ringraziato i servizi e le autorità competenti, il Consiglio Nazionale e i rappresentanti del settore privato per l’impegno e la determinazione dimostrati, riconosciuti anche a livello internazionale. In particolare, il GAFI ha adottato i primi due rapporti di avanzamento presentati dal Principato dalla sua iscrizione nella “lista grigia”.

Durante le riunioni è stato discusso anche il terzo rapporto di avanzamento di Monaco e le tappe future nel contesto del processo di monitoraggio da parte del gruppo ICRG del GAFI. I partecipanti sono stati invitati a proseguire negli sforzi già compiuti e a mantenere la determinazione dimostrata.

È stata inoltre ribadita la necessità di preparare la futura valutazione del Principato da parte del Comitato MONEYVAL, affrontando il tema della terza valutazione nazionale dei rischi.

Infine, i rappresentanti del settore privato hanno condiviso le proprie esperienze, evidenziando in particolare gli impatti sulle rispettive professioni derivanti dall’iscrizione di Monaco nella “lista grigia” del GAFI e dell’Unione Europea.

