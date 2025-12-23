 / Politica

Politica | 23 dicembre 2025, 11:00

Monaco partecipa alla 179ª sessione del Consiglio della FAO

Il Principato di Monaco, attraverso la propria Ambasciata in Italia, ha preso parte a Roma, in qualità di osservatore, ai lavori della 179ª sessione del Consiglio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO).

179ª sessione del Consiglio FAO ©DR

Il Consiglio ha affrontato la situazione a Gaza, dove oltre 500.000 persone sono colpite dalla carestia, l’impatto della guerra in Ucraina sui sistemi alimentari mondiali e le azioni condotte dalla FAO nei Paesi in situazione di crisi, in particolare ad Haiti, Paese a favore del quale il Principato ha recentemente stanziato una nuova assistenza d’urgenza.

La sessione ha inoltre visto l’elezione di S.E. la Signora Anne Eastwood, Rappresentante Permanente di Monaco presso la FAO, alla carica di Presidente supplente del Comitato di ricorso, per un mandato di due anni.

Il Comitato di ricorso è incaricato di esaminare i ricorsi presentati dal personale della FAO e del Programma Alimentare Mondiale contro decisioni amministrative o disciplinari che incidono sul loro rapporto di lavoro, nonché di esprimere pareri sulla conformità di tali decisioni agli statuti e ai regolamenti applicabili. In questo periodo di riduzione dei finanziamenti internazionali, che comporta tagli di bilancio e una diminuzione degli organici all’interno delle due agenzie, tale meccanismo risulta di fatto sollecitato con maggiore frequenza.

Redazione

