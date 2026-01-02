Cannes accoglie il 2026 a ritmo latino: il Concerto di Capodanno al Théâtre Debussy

Sarà un inizio d’anno all’insegna del calore e del ritmo quello proposto da Cannes, che sabato 3 gennaio 2026 ospiterà il tradizionale Concerto di Capodanno in una veste dal sapore esotico.

Sul palco del Théâtre Claude Debussy, all’interno del Palais des Festivals et des Congrès, va in scena “Cannes Latino!”, un appuntamento pensato per inaugurare il nuovo anno con sonorità coinvolgenti e atmosfere festose.

L’evento, in programma alle 19.30, promette un viaggio musicale di circa un’ora e quaranta minuti, intervallo incluso, capace di unire eleganza e vitalità.

La scelta del tema latino conferisce al concerto un carattere originale, lontano dai canoni più tradizionali del Capodanno, puntando su energia, passione e voglia di festa.

La cornice è quella prestigiosa del Théâtre Debussy, affacciato sulla Croisette, uno dei luoghi simbolo della vita culturale della città.

Un contesto ideale per accogliere pubblico locale e visitatori in cerca di un’esperienza musicale raffinata ma accessibile, capace di parlare a generazioni diverse.

I biglietti sono disponibili in tre categorie di prezzo, con tariffe agevolate per abbonati, under 26 e riduzioni dedicate, a conferma della volontà di rendere l’appuntamento aperto e inclusivo. Per i più giovani, il concerto è accessibile al costo simbolico di 10 euro in tutte le categorie.

Con “Cannes Latino!”, la città conferma ancora una volta il suo ruolo di protagonista culturale della Costa Azzurra, offrendo un modo originale e coinvolgente per salutare l’arrivo del 2026 sotto il segno della musica.





