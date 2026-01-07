Torneo Internazionale di Spada di Monaco: un appuntamento sportivo d’eccezione

Posto sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II, il Torneo Internazionale di Spada di Monaco si svolgerà il 10 e l’11 gennaio 2026 presso l’Espace Saint-Antoine. Questo prestigioso evento si terrà su 17 pedane e riunirà l’élite della scherma internazionale.
Il programma prevede prove individuali per le categorie maschile e femminile, con la partecipazione attesa di circa 200 atleti, tra cui oltre 130 schermitrici, molte delle migliori francesi presenti nell’ambito della Prova Nazionale Seniores Femminile. Il torneo offrirà un’opportunità unica agli schermidori europei e internazionali di confrontarsi ai massimi livelli.
Da non perdere le finali, in programma domenica 11 gennaio alle ore 16:00, nella sala multisport dell’Espace Saint-Antoine. Tra i riconoscimenti più ambiti figura la Coppa di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, che sarà assegnata ai migliori competitori.
La competizione è aperta agli spadisti senior, nonché ai junior ammessi alla categoria superiore. Gli atleti stranieri dovranno essere regolarmente tesserati presso la propria federazione nazionale per poter partecipare.
Tutte le informazioni relative al torneo, al programma dettagliato e alle modalità di partecipazione sono disponibili qui.