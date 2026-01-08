Un ritratto teatrale di Jean-Luc Lagarce

Chi era davvero Jean-Luc Lagarce? A questa domanda prova a rispondere Il ne m’est jamais rien arrivé, spettacolo in programma martedì 20 gennaio alle ore 20.00 al Théâtre Princesse Grace, costruito a partire dai diari personali del celebre autore francese.

Sul palco, Vincent Dedienne dà voce e corpo alle pagine più intime del Journal di Lagarce, accompagnando il pubblico in un viaggio profondo e senza filtri nella vita di un giovane uomo brillante e inquieto, ironico e spietato con se stesso. Attraverso gli anni, il diario traccia il ritratto di un’esistenza solitaria e sentimentale, vissuta tra Parigi e Besançon negli anni Ottanta.

È la storia di un uomo ossessionato dal teatro, testimone di un’epoca segnata dall’apparizione dell’AIDS e dalla scomparsa di figure simbolo come Coluche e Simone Signoret. Una vita al tempo stesso grande e piccola, attraversata da ambizioni, fragilità, paure e desideri, restituita con straordinaria lucidità e intensità emotiva.

Lo spettacolo, tratto da Le Journal de Jean-Luc Lagarce (© Les Solitaires Intempestifs), è messo in scena da Johanny Bert, che sceglie una regia essenziale, lasciando spazio alla forza del testo e all’interpretazione dell’attore.

Il ne m’est jamais rien arrivé ha una durata di circa un’ora, senza intervallo, e si propone come un omaggio potente e necessario a una delle voci più significative del teatro contemporaneo francese, capace ancora oggi di interrogare il presente attraverso la scrittura di sé.