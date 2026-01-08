Personne n’est ensemble sauf moi è lo spettacolo ideato e diretto da Clea Petrolesi, in programma martedì 13 gennaio alle ore 20.00, con intervallo, per una durata di 1 ora e 15 minuti. Lo spettacolo è accessibile a partire dagli 11 anni e propone una tariffa speciale di 10 euro.

Al centro della scena ci sono Aldric, Oussama, Clarisse e Léa•o: giovani appena usciti dall’adolescenza, accomunati da un handicap invisibile. La loro presa di parola, all’alba della vita adulta, diventa il punto di partenza di una riflessione profonda e sensibile sull’identità, sulla fragilità e sul bisogno di riconoscimento.

Lo spettacolo immerge il pubblico nella creatività della loro solitudine e nella sorprendente maturità della loro infanzia, restituendo uno sguardo intimo e autentico su percorsi di crescita spesso poco raccontati. È un teatro che non cerca di spiegare, ma di far sentire, lasciando emergere emozioni, domande e contraddizioni.

Sul palco, attori professionisti, un musicista dal vivo e interpreti in situazione di disabilità costruiscono insieme un linguaggio scenico dove la normalità non esiste come parametro fisso, ma viene messa in discussione con forza, intelligenza e leggerezza. Ne nasce un teatro necessario, capace di compiere un salutare “passo di lato”: gioioso, politico e profondamente umano.