Breil-sur-Roya, un atelier di cucito per sognare sotto le stelle

Mercoledì 14 gennaio 2026, la Biblioteca comunale di Breil-sur-Roya propone un nuovo appuntamento dedicato alla creatività manuale: un atelier couture aperto a tutti, in programma dalle 14.00 alle 16.00 presso la sede di 1 bis, rue Pasteur.

Pensato in particolare per i più giovani e per chi desidera avvicinarsi al mondo del cucito, il laboratorio offre un contesto conviviale in cui imparare, sperimentare e condividere. L’iniziativa si inserisce tra le attività culturali della biblioteca e mira a valorizzare il lavoro manuale come strumento di espressione e socializzazione.

L’atelier è gratuito e non richiede competenze pregresse: basta la voglia di creare e di mettersi in gioco. Un pomeriggio dedicato alla manualità e alla fantasia, in uno spazio accogliente che da sempre promuove l’incontro tra cultura e comunità.

Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca di Breil-sur-Roya al numero 04 83 93 98 34,

oppure consultare il sito ufficiale:

breil-sur-roya.mediatheque06.fr