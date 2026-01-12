Sicurezza nei locali notturni, Cannes rafforza la prevenzione antincendio

Dopo il drammatico incendio avvenuto nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, il Comune di Cannes lancia un’operazione straordinaria di prevenzione e accompagnamento rivolta ai locali notturni aperti al pubblico.

L’obiettivo è fare il punto sui dispositivi di sicurezza, con particolare attenzione al rischio incendio, e rafforzare le condizioni di tutela per clienti e lavoratori.



Nei prossimi giorni il sindaco David Lisnard invierà una lettera agli operatori del settore per proporre, entro la fine di aprile, appuntamenti individuali e sopralluoghi nei locali. L’iniziativa riguarda bar, lounge bar, discoteche e alcuni ristoranti che svolgono attività notturna.



La sicurezza degli esercizi aperti al pubblico resta una priorità costante per l’amministrazione comunale. Durante tutto l’anno vengono effettuati controlli regolari, obbligatori in particolare in occasione dell’apertura di nuove attività, per verificare il rispetto delle normative vigenti.



Cannes, città a forte vocazione culturale, sportiva ed eventiistica in ogni stagione, intende così rafforzare un approccio di prevenzione condivisa. Alla luce del recente dramma in Svizzera, che ha riportato al centro dell’attenzione i rischi legati agli incendi, il Comune propone una collaborazione attiva con i gestori dei locali per innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza.



Attraverso il servizio comunale “Sicurezza e prevenzione”, saranno organizzate visite in loco e incontri personalizzati per valutare lo stato degli impianti e dei protocolli adottati: dalla conformità alle norme, alle procedure operative interne, dalla segnaletica alle formazioni del personale.

Dove necessario, i gestori saranno affiancati nell’aggiornamento o nel completamento del percorso di messa a norma, in base alla tipologia di attività e alla categoria di esercizio aperto al pubblico (ERP).



L’operazione servirà anche a richiamare le principali obbligazioni di legge: rispetto delle capienze massime, mantenimento delle uscite di emergenza sempre libere, corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza e divieto di fiamme libere.



Con questa iniziativa, la Mairie de Cannes ribadisce la volontà di lavorare in stretta sinergia con i professionisti del settore, per garantire standard di accoglienza sempre più sicuri e preservare l’eccellenza e l’attrattività della destinazione cannoise.





