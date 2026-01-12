Il mistero del carbonio tra stelle e pianeti

Mentone ospita un appuntamento di grande interesse scientifico e culturale: la conferenza “Le carbone et ses diamants dans l’espace et le système solaire”, in programma domenica 25 gennaio 2026 alle ore 14.30 presso il suggestivo Jardin Botanique du Val Rahmeh.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Les Amis du Val Rahmeh, che invita il pubblico a un viaggio affascinante tra astronomia e scienza dei materiali, guidato dai relatori Bruno Lopez e Alexis Matter. Al centro dell’incontro, il ruolo del carbonio nell’universo e le sue sorprendenti trasformazioni, fino alla formazione dei “diamanti” cosmici nello spazio e all’interno del nostro sistema solare.

La conferenza si svolge in uno dei luoghi più emblematici di Mentone, un giardino botanico rinomato per la sua biodiversità e per il dialogo costante tra natura, cultura e divulgazione scientifica. Un contesto ideale per riflettere sulle connessioni tra la Terra e il cosmo, tra il mondo vegetale e le grandi dinamiche dell’universo.

Il biglietto d’ingresso è fissato a 12 euro (tariffa intera).

Per informazioni e prenotazioni: 04 93 35 86 72

Sito ufficiale:

https://www.jardinbotaniquevalrahmehmenton.fr/fr