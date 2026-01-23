Nizza, il futuro della nautica va in scena al Port Lympia

Nizza si prepara ad accogliere un nuovo grande evento internazionale dedicato alla nautica sostenibile. Dal 19 al 22 marzo 2026 il Port Lympia ospiterà la prima edizione di “Nice Boating Tomorrow”, manifestazione che metterà al centro innovazione tecnologica, sviluppo green e nuove prospettive per il settore marittimo.



L’appuntamento rappresenta anche uno dei primi grandi eventi del nuovo centro congressi OcéaNice, inaugurato dopo il vertice delle Nazioni Unite dello scorso giugno. La capitale della Costa Azzurra punta così a rafforzare il proprio ruolo di polo europeo per la riflessione sul futuro della mobilità marittima e del turismo nautico.



Il salone si articolerà su 8.000 metri quadrati di area espositiva, suddivisa tra spazi a terra e attività in mare.

Nei padiglioni troveranno posto stand dedicati a equipaggiamenti, materiali innovativi, tecnologie di bordo, infrastrutture portuali intelligenti e soluzioni digitali. Attesi produttori, startup, operatori del trasporto e del turismo, per un totale di circa trenta espositori.





Grande attenzione sarà riservata anche alla dimensione esperienziale: diverse imbarcazioni saranno presentate direttamente in acqua, permettendo ai visitatori di osservare da vicino le soluzioni proposte e, in alcuni casi, di effettuare test in mare nel bacino del Mediterraneo.



In parallelo, il 19 e 20 marzo, il centro congressi ospiterà un forum con conferenze, tavole rotonde e workshop. Esperti internazionali, rappresentanti delle istituzioni e decisori del settore privato si confronteranno sulle strategie da adottare per rendere la nautica sempre più sostenibile e competitiva.



L’evento è aperto non solo agli addetti ai lavori ma anche al grande pubblico, con ingresso su biglietto. Un’occasione per scoprire come il mare, la tecnologia e l’ambiente possano dialogare in una nuova visione della nautica di domani.





