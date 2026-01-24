Sainte-Dévote 2026: tradizione e spiritualità nel cuore di Monaco

Festa di Sainte-Dévote 2026, in programma il 26 e 27 gennaio, la celebrazione dedicata alla santa patrona del Principato, ©Diocèse de Monaco

Monaco si prepara a vivere due giornate di profonda spiritualità e tradizione con la festa di Sainte-Dévote 2026, in programma il 26 e 27 gennaio. La celebrazione, dedicata alla santa patrona del Principato, unisce rituali religiosi, eventi culturali e momenti di suggestione, confermando ogni anno l’importanza di questa ricorrenza nella vita monacense.

Lunedì 26 gennaio 2026 la festa prende il via con la Messa delle tradizioni, seguita dalla processione delle reliquie di Sainte Dévote, un momento solenne che coinvolge fedeli e autorità locali. La giornata culminerà con le vespere e l’embrasamento della barca, rito simbolico che rinnova un’antica tradizione legata alla protezione del Principato.

Il programma prosegue martedì 27 gennaio 2026 con la Messa pontificale, concelebrata dalle massime autorità ecclesiastiche, e si chiuderà in atmosfera suggestiva con un concerto spirituale a lume di candela, che offrirà ai partecipanti un momento di raccoglimento e contemplazione.

La festa di Sainte-Dévote rappresenta non solo un momento di devozione religiosa, ma anche un’occasione per la comunità di Monaco di ritrovarsi attorno alle proprie radici culturali e spirituali. I riti secolari, la partecipazione dei cittadini e la scenografia della processione contribuiscono a rendere questa celebrazione un’esperienza unica, che unisce storia, fede e identità del Principato.

Per maggiori dettagli sugli eventi e sugli orari, è possibile consultare il programma completo della Sainte-Dévote 2026 sul sito ufficiale del Principato di Monaco:

https://diocese.mc/actualite/programme-des-festivites-de-la-sainte-devote-2026