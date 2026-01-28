L’Ambasciata di Monaco a Roma ospita l’Assemblea Generale dei Sindaci dei Siti Storici Grimaldi in Italia

Per il terzo anno consecutivo, l’Ambasciata di Monaco in Italia ha accolto l’Assemblea Generale dei Sindaci delle comuni membri dei “Siti Storici Grimaldi di Monaco” in Italia, confermandosi luogo di riferimento per il dialogo istituzionale e la valorizzazione di un patrimonio storico condiviso.

L’associazione, che oggi riunisce 46 comuni distribuiti su tutto il territorio italiano, è presieduta dal Sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, e si distingue per il dinamismo delle sue iniziative volte a promuovere e far conoscere l’eredità comune degli antichi feudi legati alla storia dei Grimaldi. Le attività dell’associazione spaziano dai progetti culturali a quelli sportivi e ambientali, con l’obiettivo di rafforzare la visibilità dei territori coinvolti e favorirne lo sviluppo nel segno dei valori incarnati oggi da S.A.S. il Principe Alberto II e dal Principato di Monaco.

Rivolgendosi ai Sindaci presenti – tra cui quelli di città vicine e ben note come Genova e Ventimiglia, ma anche di comuni provenienti da regioni più lontane del Sud Italia – S.E. Anne Eastwood, Ambasciatrice di Monaco in Italia, ha ribadito la vicinanza e il profondo legame della Principauté con quella che ha definito una vera e propria “grande famiglia monegasca”, che l’associazione ha il compito di far crescere e prosperare sul territorio italiano.

Questo impegno si concretizzerà ulteriormente nel 2026, con nuove visite del Principe Sovrano nelle comuni recentemente entrate a far parte della rete e con l’organizzazione, a Roma, di un evento dedicato alla scoperta dei Siti Storici Grimaldi, pensato per valorizzarne non solo il patrimonio storico e culturale, ma anche la ricchezza delle tradizioni gastronomiche locali.