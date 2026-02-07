 / Altre notizie

Domani pomeriggio, all'Eglise du Voeu, concerto dell’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice

Appuntamento alle 15,30. L’ingresso è libero e gratuito

Domani, domenica 8 FEBBRAIO 2026, alle 15,30, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice, si esibirà in un concerto all'Eglise du Voeu, in Rue Alfred Mortier 2, a lato della Promenade du Paillon, a Nizza.

L’Orchestra proporrà questo programma:

Direction: François Leclaircie

  • Le Prophète, Marche du couronnement — G. Meyerbeer
  • Herodiade — J. Massenet
  • Danses Norvégiennes — E. Grieg
  • Symphonie du nouveau monde, Scherzo — A. Dvorak
  • Esquisses Caucasiennes, Procession du Sardar — M. Ippolitov-Ivanov

L’entrata è libera e gratuita.

 

 

Beppe Tassone

