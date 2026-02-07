Domani pomeriggio, all'Eglise du Voeu, concerto dell’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice

Domani, domenica 8 FEBBRAIO 2026, alle 15,30, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice, si esibirà in un concerto all'Eglise du Voeu, in Rue Alfred Mortier 2, a lato della Promenade du Paillon, a Nizza.
L’Orchestra proporrà questo programma:
Direction: François Leclaircie
- Le Prophète, Marche du couronnement — G. Meyerbeer
- Herodiade — J. Massenet
- Danses Norvégiennes — E. Grieg
- Symphonie du nouveau monde, Scherzo — A. Dvorak
- Esquisses Caucasiennes, Procession du Sardar — M. Ippolitov-Ivanov
L’entrata è libera e gratuita.