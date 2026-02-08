Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato all'imminente entrata nel periodo quaresimale che, visto quanto ci circonda, non sarà poi così particolarmente traumatico...,questa simpatica vignetta.
In Breve
lunedì 09 febbraio
domenica 08 febbraio
sabato 07 febbraio
venerdì 06 febbraio
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Altre notizie | 08 febbraio 2026, 10:00
Quando una vignetta vale come mille editoriali
E' sempre Quaresima!
Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato all'imminente entrata nel periodo quaresimale che, visto quanto ci circonda, non sarà poi così particolarmente traumatico...,questa simpatica vignetta.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?