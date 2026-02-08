 / Altre notizie

Altre notizie | 08 febbraio 2026, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

E' sempre Quaresima!

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato all'imminente entrata nel periodo quaresimale che, visto quanto ci circonda, non sarà poi così particolarmente traumatico...,questa simpatica vignetta.


Beppe Tassone

