2026: 20 anni dell’Ambasciata di Monaco negli Stati Uniti

Una celebrazione della storia, dell’amicizia e della cooperazione culturale tra Monaco e Stati Uniti

Nel 2026, il Principato di Monaco celebra il ventesimo anniversario della presenza della sua Ambasciata a Washington, un traguardo simbolico di una presenza diplomatica ormai solidamente radicata. Questa commemorazione si inserisce anche nel contesto del 250° anniversario degli Stati Uniti d’America, offrendo l’opportunità di mettere in luce la profondità dei legami tra i due Paesi.

L’anniversario va oltre la dimensione puramente celebrativa: è l’espressione di una diplomazia fondata sulla cultura e sull’innovazione, volta a promuovere un dialogo costante tra istituzioni e società civile. In questo quadro, nella primavera del 2026 sarà firmato un protocollo d’intesa con America 250 (https://america250.org/), l’ente bipartisan incaricato di coordinare le celebrazioni nazionali del 250° anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti. La firma avverrà presso la residenza dell’Ambasciatore, antica dimora del 29° Presidente degli Stati Uniti, Warren G. Harding, e sarà seguita da una ricezione che riunirà partner istituzionali e amici coinvolti nelle celebrazioni.

L’anno sarà inoltre segnato dal 70° anniversario del matrimonio di S.A.S. il Principe Rainier III con Grace Kelly, simbolo del legame umano e culturale tra il Principato di Monaco e gli Stati Uniti. In occasione di questo anniversario, l’Ambasciata svilupperà, in collaborazione con la Princess Grace Foundation–USA e lo Smithsonian Institution, un’iniziativa culturale volta a valorizzare l’eredità della Principessa Grace, con un approccio che unisce dimensione storica e contemporanea. Particolare attenzione sarà rivolta a Philadelphia, città natale di Grace Kelly.

Durante tutto l’anno, Washington, New York e altre città partner ospiteranno eventi istituzionali, appuntamenti culturali e iniziative filantropiche che coinvolgeranno amici di Monaco, operatori culturali, partner privati e rappresentanti della sfera pubblica. 

Nello stesso contesto, Monaco prevede l’emissione di una serie di francobolli commemorativi, celebrando simbolicamente l’amicizia storica tra i due Paesi.

Il programma dettagliato sarà reso disponibile sul sito https://monacoeventsusa.com/ 

 

