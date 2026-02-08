Table ronde a Monaco: “La vie… jusqu’au bout !”

Martedì 10 febbraio 2026, dalle 20:00 alle 21:00, l’Agora della Maison diocésaine ospiterà la table ronde “La vie… jusqu’au bout !”, un momento di riflessione e confronto sull’accompagnamento delle persone in fine vita, oltre le scelte mediche.

L’iniziativa offre ai partecipanti l’opportunità di ascoltare e dialogare con professionisti e volontari impegnati quotidianamente nel sostegno ai malati terminali. Saranno presenti rappresentanti del Service de Soins de Support et de Soins Palliatifs, tra cui Mme Marie-Claire Gratia, infermiera dell’unità mobile di cure palliative, e il Dott. Gaëtan Saudemont, che illustrerà i principi fondamentali delle cure palliative, la struttura e il funzionamento del servizio, oltre ai valori che guidano il team.

L’incontro vedrà anche la partecipazione di Mme Josiane Taddei, presidente fondatrice di JATALV e volontaria in USP, e di Mme Chantal Favre, volontaria in USP, che presenteranno l’associazione e racconteranno le esperienze e il senso del volontariato in questo ambito delicato. A rappresentare il servizio religioso sarà Padre David Nana, delegato episcopale per il servizio della salute del Diocesi e già cappellano del Centre Hospitalier Princesse Grace.

L’evento si propone di sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’accompagnamento umano, emotivo e spirituale nelle fasi finali della vita, valorizzando l’esperienza di chi opera con dedizione accanto ai malati e ai loro familiari.

Sono invitati tutti a partecipare a questa serata di confronto e riflessione.