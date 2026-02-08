 / Altre notizie

Altre notizie | 08 febbraio 2026, 06:00

Table ronde a Monaco: “La vie… jusqu’au bout !”

Martedì 10 febbraio, all’Agora della Maison diocésaine un incontro dedicato all’accompagnamento delle persone in fine vita.

Un incontro dedicato all’accompagnamento delle persone in fine vita

Un incontro dedicato all’accompagnamento delle persone in fine vita

Martedì 10 febbraio 2026, dalle 20:00 alle 21:00, l’Agora della Maison diocésaine ospiterà la table ronde “La vie… jusqu’au bout !”, un momento di riflessione e confronto sull’accompagnamento delle persone in fine vita, oltre le scelte mediche.

L’iniziativa offre ai partecipanti l’opportunità di ascoltare e dialogare con professionisti e volontari impegnati quotidianamente nel sostegno ai malati terminali. Saranno presenti rappresentanti del Service de Soins de Support et de Soins Palliatifs, tra cui Mme Marie-Claire Gratia, infermiera dell’unità mobile di cure palliative, e il Dott. Gaëtan Saudemont, che illustrerà i principi fondamentali delle cure palliative, la struttura e il funzionamento del servizio, oltre ai valori che guidano il team.

L’incontro vedrà anche la partecipazione di Mme Josiane Taddei, presidente fondatrice di JATALV e volontaria in USP, e di Mme Chantal Favre, volontaria in USP, che presenteranno l’associazione e racconteranno le esperienze e il senso del volontariato in questo ambito delicato. A rappresentare il servizio religioso sarà Padre David Nana, delegato episcopale per il servizio della salute del Diocesi e già cappellano del Centre Hospitalier Princesse Grace.

L’evento si propone di sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’accompagnamento umano, emotivo e spirituale nelle fasi finali della vita, valorizzando l’esperienza di chi opera con dedizione accanto ai malati e ai loro familiari.

Sono invitati tutti a partecipare a questa serata di confronto e riflessione.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium