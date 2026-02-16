Adolescenti protagonisti alla Médiathèque Caroline: Christelle Dabos, Vanyda, Tom Lévêque e Susie Morgenstern

La letteratura per adolescenti si prende la scena alla Médiathèque Caroline, che fino alla fine di marzo dedica un intero ciclo di iniziative a un genere capace di parlare ai giovani lettori con linguaggi, temi e immaginari sempre più attuali e coinvolgenti. Un programma ricco e articolato, pensato per offrire occasioni di scoperta, confronto e partecipazione attiva.

Sabato 28 febbraio alle ore 14, appuntamento con un incontro–firma eccezionale con Christelle Dabos e Vanyda, in occasione dell’uscita dell’adattamento a fumetti del primo volume de La Passe-Miroir. Un momento unico per scoprire i retroscena della creazione e immergersi nell’universo immaginativo dell’opera, alla presenza di un libraio.

Dal 5 al 31 marzo, la mostra “Sur les chemins de la littérature ado” guiderà i visitatori attraverso le grandi tematiche e le voci più significative della narrativa young adult, mettendo in luce la forza espressiva di un genere in continua evoluzione.

Sabato 21 marzo alle ore 14, spazio a un confronto intergenerazionale con Tom Lévêque e Susie Morgenstern, in un incontro dedicato ai libri che accompagnano e segnano l’adolescenza, seguito da una sessione di dediche.

Dal 15 gennaio al 15 febbraio, gli adolescenti sono stati invitati a illustrare il proprio spazio di lettura ideale, reale o immaginario, tramite foto, collage, disegni o montaggi. I vincitori saranno annunciati sabato 28 febbraio, al termine dell’incontro con Dabos e Vanyda, con numerosi premi in palio.

Altri appuntamenti da non perdere

Martedì 17 febbraio, ore 14-15.30: Philo Kids – Che cosa significa sognare? Laboratorio filosofico-ludico per ragazzi dai 9 ai 13 anni. Ingresso libero e gratuito.

Giovedì 26 e venerdì 27 febbraio, ore 14-17: Atelier Flow d’ados, laboratorio di slam e rap con Yass Sogo, aperto a tutti dai 11 anni in su. Iscrizione obbligatoria per entrambi i giorni.

Sabato 7 marzo, ore 14.30-16.30: Pomeriggio manga – Giochi e Manga Blabla, aperto a tutti dai 10 anni in su. Su iscrizione.

Mercoledì 11 marzo, ore 14.30-16.30: Philo per adolescenti – Il mio corpo e io. Chi decide cosa faccio del mio corpo?, animato da Alicia Polella Gauduel, per ragazzi dagli 11 ai 13 anni. Iscrizione sul sito https://philomonaco.com/

Sabato 14 marzo, ore 14-16: Murder Party Mystère alla Médiathèque, aperta a tutti dai 12 anni in su. Su iscrizione.

Sabato 28 marzo, ore 14.30-16.30: Atelier Jaspage, laboratorio per personalizzare la rilegatura dei libri, aperto a tutti dai 13 anni in su. Su iscrizione.

Martedì 31 marzo, ore 12.15: Siesta poetica e musicale, con i testi nati dai laboratori di scrittura slam e poesia. Ingresso libero e gratuito.



Situata nel cuore del Principato, la Médiathèque Caroline è uno spazio culturale moderno di oltre 2.500 metri quadrati, aperto a tutti e a ingresso gratuito. È un luogo dove le persone si incontrano, condividono esperienze e crescono insieme, favorendo l’apprendimento informale e il dialogo tra generazioni, diventando un vero punto di riferimento culturale per il territorio.



