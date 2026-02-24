Printemps des Poètes: Yass Sogo guida un atelier Flow d’ados tra slam e rap alla Médiathèque Caroline

In occasione del Printemps des Poètes, la Médiathèque Caroline organizza un atelier Flow dedicato agli adolescenti, in programma giovedì 26 e venerdì 27 febbraio 2026, dalle 14 alle 17. Un doppio appuntamento pensato per avvicinare i ragazzi al mondo dello slam e del rap attraverso un percorso creativo strutturato e coinvolgente.

A guidare il laboratorio sarà Yass Sogo, rapper e professore di francese, che accompagnerà i partecipanti in un’esperienza di scrittura e interpretazione. La prima giornata sarà dedicata alla composizione di testi intimi e poetici, con particolare attenzione alla ricerca espressiva e alla messa in voce. Il secondo pomeriggio sarà invece consacrato alla registrazione dei brani realizzati, in collaborazione con il mediatore digitale della struttura.

Le produzioni nate durante l’atelier saranno presentate al pubblico in occasione di una “siesta musicale” prevista per il 31 marzo alle 12.15, momento conclusivo che offrirà visibilità e valorizzazione al lavoro svolto dai giovani autori.

L’iniziativa è aperta a tutti gli adolescenti a partire dagli 11 anni. I posti sono limitati ed è richiesta la partecipazione a entrambe le giornate. L’atelier si propone come uno spazio di espressione libera, senza giudizio, fondato sulla condivisione e sulla benevolenza.

L’iscrizione è obbligatoria per i due giorni e può essere effettuata direttamente presso la Médiathèque Caroline, telefonicamente al numero +377 93 15 29 40 oppure tramite il sito internet: https://www.mediatheque.mc/