Giangiacomo Serena di Lapigio trionfa alla 42ª Primo Cup – Trophée UBS a Monaco: terza vittoria consecutiva per il team G-Spot

Si è conclusa nelle acque del Principato la 42ª edizione della Primo Cup – Trophée UBS, uno dei più importanti appuntamenti mediterranei della vela monotipo. Dal 5 all’8 marzo oltre 300 velisti provenienti da dieci nazioni si sono sfidati davanti al porto di Monaco in tre flotte altamente competitive: J/70, Smeralda 888 e Longtze Premier, con la presenza dimostrativa della classe Cape 31.

Organizzata dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con UBS, con il supporto della Mairie de Monaco e del partner tecnico North Sails, la regata ha offerto tre giorni di prove caratterizzate da condizioni meteo molto variabili: dal vento forte proveniente da est nella giornata inaugurale a una brezza più gestibile nelle prove finali.

Considerata il primo grande appuntamento stagionale per le regate monotipo nel Mediterraneo, la manifestazione ha rappresentato anche l’atto conclusivo delle Monaco Sportsboat Winter Series per la flotta J/70.

“La Primo Cup riunisce velisti di livelli diversi ed è proprio questa la ricchezza di questo formato: si cresce confrontandosi con equipaggi più esperti”, ha dichiarato Pierre Casiraghi, vicepresidente dello Yacht Club de Monaco.

Dominio di G-Spot nella classe J/70

La flotta più numerosa della manifestazione è stata ancora una volta quella dei J/70, con oltre quaranta imbarcazioni al via. Dopo sette prove disputate, il successo assoluto è andato al monegasco Giangiacomo Serena di Lapigio, al timone di G-Spot, che conquista la Primo Cup per la quarta volta in carriera, stabilendo un nuovo record e ottenendo la terza vittoria consecutiva.

Il team G-Spot ha preceduto in classifica Euro Voiles di Denis Infante, proveniente da Hyères, e gli svizzeri di Situationship, guidati da Simon Kaiser.

“Il livello della flotta era altissimo, con una ventina di barche in grado di competere per le prime posizioni e condizioni meteo molto diverse durante il weekend. Vincere qui per la quarta volta è una grande soddisfazione”, ha commentato Serena di Lapigio.

Nella categoria Corinthian, riservata agli equipaggi non professionisti, il successo è andato ancora a Euro Voiles, che ha conquistato anche il premio speciale della Mairie de Monaco. Secondo posto per Situationship, mentre il podio è stato completato da Fraser Yachts di Pierrik Devic.

La regata continua inoltre ad attirare equipaggi da tutta Europa. Tra questi anche lo svedese Magnus Ullman, a bordo di El Otro: “È la nostra seconda stagione qui e navigare a Monaco è sempre entusiasmante. Il livello è molto alto ed è un’opportunità preziosa per imparare osservando i migliori team”.

Longtze Premier: Shensu domina la flotta

Nella classe Longtze Premier la vittoria è stata netta per lo svizzero Jarmo Wieland con l’imbarcazione Shensu, che ha conquistato sei vittorie su sei prove disputate, dominando la classifica generale.

Alle sue spalle si è classificato un altro equipaggio svizzero, Crescendo di David Revaz, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato dai belgi di Exocet, guidati da Gaetan Verhegge.

Grazie alle loro linee sportive e alle prestazioni dinamiche, capaci di planare rapidamente con vento sostenuto, i Longtze Premier si confermano tra le imbarcazioni più spettacolari della regata monegasca.

Smeralda 888: regate combattute e distacchi minimi

Grande equilibrio anche nella flotta Smeralda 888, che ha inaugurato proprio a Monaco la propria stagione agonistica. Dopo sei prove, il successo è andato allo svizzero Marco Favale con Millenium Falcon, davanti a Charles de Bourbon des Deux-Siciles (Vamos mi Amor), presidente della classe, e ad Achille Onorato (Canard à l’Orange), entrambi rappresentanti dello Yacht Club de Monaco.

Gli Smeralda 888 rappresentano una delle classi storiche della Primo Cup e detengono il record di partecipazioni alla regata con 33 edizioni disputate.

Monaco Sportsboat Winter Series: podio tutto monegasco

La Primo Cup ha segnato anche la conclusione delle Monaco Sportsboat Winter Series 2025-2026 per la classe J/70. Dopo quattro appuntamenti invernali disputati tra novembre e marzo, il titolo stagionale è stato conquistato ancora una volta da G-Spot di Giangiacomo Serena di Lapigio.

Il team monegasco ha preceduto Fraser Yachts di Pierrik Devic e Charisma V H992 Sailing Team di Nico Poons, completando così un podio interamente monegasco.

Uno sguardo alla prossima stagione

Fondata nel 1985 per volontà del Principe Alberto II di Monaco, la Primo Cup continua a richiamare ogni inverno velisti di alto livello internazionale, offrendo regate tecniche in uno dei campi di gara più impegnativi del Mediterraneo.

Archiviata con successo la 42ª edizione, gli equipaggi guardano già al futuro: la 43ª Primo Cup – Trophée UBS è in programma dal 4 al 7 marzo 2027.

Prima di allora lo Yacht Club de Monaco ospiterà altri eventi di rilievo, tra cui il Monaco, Capital of Advanced Yachting Rendezvous (21-24 marzo 2026), organizzato insieme al prestigioso The Explorers Club di New York. Durante quattro giorni di incontri, esploratori, scienziati, ingegneri e protagonisti del settore nautico discuteranno di innovazione e futuro dell’esplorazione marittima.

L’evento sarà inaugurato il 21 marzo con la prima edizione dello Yachting Student Fair, un salone aperto gratuitamente al pubblico – previa registrazione – dedicato a studenti e giovani laureati interessati alle opportunità professionali nel mondo dello yachting e delle professioni marittime.



