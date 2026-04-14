15° Grand Prix de Monaco Historique 2026: le auto leggendarie tornano nel cuore di Monaco dal 24 al 26 aprile

Dal 24 al 26 aprile 2026, il Principato di Monaco ospiterà la 15ª edizione del Grand Prix de Monaco Historique 2026, uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati alle vetture storiche da competizione.
L’evento si svolgerà lungo il celebre circuito cittadino di Boulevard Albert 1er, trasformando ancora una volta le strade di Monaco in un palcoscenico unico dove torneranno a correre automobili leggendarie che hanno segnato oltre un secolo di storia del motorsport.
Il Grand Prix de Monaco Historique rappresenta un’occasione esclusiva per rivivere l’atmosfera delle competizioni del passato, attraverso una selezione di vetture d’epoca che uniscono tradizione, prestazioni e fascino. La manifestazione celebra infatti la passione e l’eleganza delle corse automobilistiche, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva nel patrimonio storico di questo sport.
L’evento rientra nella categoria sportiva e non prevede servizi di accessibilità dedicati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale indicato dagli organizzatori.