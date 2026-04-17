Oceanis Yachts celebra il successo dei Pardo Open Days a Monaco (Foto)

Oceanis Yachts, dealer ufficiale Pardo Yachts per Monaco e la Liguria e organizzatore dell’evento, annuncia il grande successo dei Pardo Open Days, tenutisi dal 9 al 12 aprile nella prestigiosa cornice dello Yacht Club de Monaco, in concomitanza con il rinomato Rolex Monte-Carlo Masters, uno degli appuntamenti sportivi più esclusivi del Principato.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per accogliere clienti, prospect e appassionati internazionali, offrendo loro un’esperienza immersiva nel mondo Pardo Yachts attraverso visite a bordo su appuntamento durante tutte le giornate.

Protagonista assoluta la flotta esposta, che ha presentato l’intera gamma Walkaround:

• Pardo 38

• New Pardo 43

• Pardo 50

Accanto a questa, la linea GT, espressione di innovazione, performance e comfort:

• Pardo GT52

• Pardo GT75

La forte affluenza registrata nel corso dell’evento, favorita anche dalla contemporanea presenza di un pubblico internazionale attratto dal torneo, conferma il crescente interesse verso il brand e rafforza il posizionamento strategico di Oceanis Yachts nel territorio.

Momento culminante dei Pardo Open Days è stato il cocktail esclusivo organizzato sabato 11 aprile in banchina, che ha riunito clienti, partner e appassionati in un’atmosfera elegante e conviviale, perfettamente rappresentativa dello stile Pardo.

“Questo evento rappresenta perfettamente la nostra visione: creare esperienze autentiche e di alto livello per i nostri clienti, in contesti di assoluto prestigio internazionale. La sinergia con un appuntamento iconico come il Rolex Monte-Carlo Masters ha reso questi Open Days ancora più speciali, permettendoci di entrare in contatto con un pubblico estremamente qualificato e internazionale”, commenta Lorenza Di Feo, Direttrice Commerciale di Oceanis Yachts.