Cannes rilancia lo sport all’aria aperta: riapre il city stade del Riou completamente rinnovato

Cannes rafforza la sua vocazione di città dello sport all’aria aperta con la riapertura del city stade del quartiere Riou, completamente rinnovato. L’inaugurazione si è svolta mercoledì 15 aprile 2026 alla presenza del sindaco David Lisnard, che ha tagliato il nastro del rinnovato impianto sportivo di prossimità, accessibile gratuitamente ai cittadini.



L’intervento si inserisce nel programma “Cannes, capitale dello sport all’aria aperta e in mare”, avviato dall’amministrazione comunale nel 2016 con l’obiettivo di potenziare le infrastrutture sportive e promuovere l’attività fisica diffusa.



«Lo sport è un potente strumento di coesione sociale e crescita individuale», ha sottolineato Lisnard, ribadendo l’impegno del Comune nella creazione e riqualificazione di spazi sportivi in tutti i quartieri.

Il rinnovamento del campo del Riou, situato nel cuore della zona residenziale, si affianca infatti a un più ampio piano di trasformazione urbana che coinvolge anche il patrimonio abitativo.





Un campo moderno, aperto tutto l’anno

Il city stade del Riou rappresenta da anni un punto di riferimento per i giovani del quartiere. Aperto ogni giorno dalle 9 alle 21, consente la pratica di diverse discipline, tra cui calcio (a 5 e a 7), basket e pallavolo.



Cuore dell’intervento è stata la posa di un nuovo manto in erba sintetica di ultima generazione, scelto per garantire maggiore comfort, resistenza all’usura e utilizzo continuativo in tutte le stagioni. La decisione è arrivata anche a seguito di un confronto diretto con i giovani frequentatori dell’impianto.



I lavori, realizzati nel marzo 2026 per un investimento complessivo di circa 35 mila euro, hanno incluso la rimozione della vecchia superficie, l’installazione del nuovo rivestimento con tracciature regolamentari, il fissaggio del manto e il rafforzamento delle strutture in legno.

A breve sarà inoltre installato un sistema di videosorveglianza per garantire sicurezza e prevenire atti vandalici.



Un progetto inserito in una riqualificazione più ampia

La riqualificazione del city stade rappresenta solo l’ultimo tassello di un percorso avviato negli anni precedenti. Già nel 2018 erano state sostituite le recinzioni per migliorare la sicurezza dell’area, mentre nel 2025 ulteriori interventi avevano riguardato pavimentazioni, rivestimenti e l’installazione di nuove barriere, anche nell’ambito del piano comunale di prevenzione dei rischi.



Parallelamente, il quartiere Riou è interessato da un importante progetto di rigenerazione urbana, con la riqualificazione di oltre 300 alloggi lungo boulevard du Riou, avviata nell’ottobre 2025, finalizzata a migliorare comfort abitativo, efficienza energetica e qualità degli spazi.



Sport per tutti al centro delle politiche cittadine

L’intervento conferma la strategia della municipalità di Cannes orientata a rendere lo sport accessibile e diffuso, attraverso una rete capillare di impianti moderni e funzionali.



Un impegno riconosciuto anche a livello nazionale: nel 2025 la città ha ottenuto il massimo riconoscimento – quattro allori – del marchio “Ville Active & Sportive”, che premia le politiche pubbliche dedicate alla promozione dell’attività fisica.



Tra i progetti futuri spicca inoltre la realizzazione del polo “Sport Santé” nel quartiere della Nouvelle Frayère, destinato a integrare spazi sportivi, servizi sanitari e strutture di prossimità. L’apertura è prevista entro la fine del 2026.



Cannes prosegue così nel suo percorso di città dinamica e attenta al benessere dei cittadini, puntando su sport, inclusione e qualità della vita.





