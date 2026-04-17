Nizza corre sul mare: torna la Mezza Maratona internazionale tra sport, spettacolo e grandi numeri (Foto)

La Promenade des Anglais si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico sportivo. Domenica 19 aprile torna la 34ª Mezza Maratona Internazionale di Nizza, uno degli appuntamenti podistici più importanti del panorama francese, stabilmente nella top 5 nazionale per partecipazione e prestigio.

Ogni anno sono migliaia i corridori, professionisti e amatori, che arrivano da tutta la Francia e dall’estero per vivere un’esperienza unica: correre affacciati sul Mediterraneo, in uno dei contesti più suggestivi della Costa Azzurra.

Tre distanze e spazio a famiglie e bambini

Il programma sportivo propone percorsi per ogni livello di preparazione. La gara principale resta la mezza maratona da 21,1 km, affiancata da una 10 km e da una 5 km, ideali anche per chi si avvicina alla corsa.

Non mancano le iniziative dedicate a famiglie e bambini, per un evento che punta a coinvolgere tutte le età.

Un intero weekend di eventi

La manifestazione si sviluppa lungo tre giorni.

Venerdì 17 e sabato 18 aprile , al Théâtre de Verdure, apre il Running Expo Village, punto di riferimento per il ritiro dei pettorali e per le attività collaterali.

Il sabato sarà animato anche da momenti dedicati al benessere e alla socialità: dalla Breakfast Run del mattino alle sessioni di yoga, fino alle partenze del relais per famiglie lungo la Promenade.

Il grande giorno: partenze all’alba

Domenica 19 aprile si entra nel vivo .

Alle 7:55 è previsto il via della gara handisport, seguito alle 8:00 dalla partenza della mezza maratona. In tarda mattinata spazio alle distanze più brevi: 5 km alle 11:00 e 10 km alle 12:00.

Le premiazioni si svolgeranno nel corso della giornata, mentre l’arrivo dell’ultimo concorrente è previsto nel primo pomeriggio.

Viabilità: centro città sotto osservazione

L’evento comporterà importanti modifiche alla circolazione. Dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio di domenica, gran parte del centro di Nizza – in particolare la Promenade des Anglais e le vie limitrofe – sarà interessata da chiusure e limitazioni al traffico.

Disagi previsti anche per l’accesso ad alcune aree, tra cui il porto e il centro storico, oltre a restrizioni temporanee nei principali parcheggi cittadini.



Una festa dello sport che unisce agonismo e partecipazione popolare, capace di valorizzare il territorio e attirare ogni anno migliaia di appassionati. Nizza è pronta a correre, ancora una volta, con lo sguardo rivolto al mare.



