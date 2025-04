Nasce a Nizza il nuovo Segretariato Sociale ACLI: un presidio di diritti e assistenza

Un nuovo punto di riferimento per la comunità italiana e non solo apre le sue porte nel cuore di Nizza: è il Segretariato Sociale del Patronato ACLI Francia, attivo da oggi presso la sede di 1, rue de la Lanterne, all’angolo con 272 Avenue de la Californie.



L'inaugurazione segna un passo importante per l'organizzazione, che rafforza così la sua presenza sul territorio con l’obiettivo di offrire servizi di assistenza e consulenza di qualità. Il nuovo sportello sarà gestito da operatori professionali pronti a fornire supporto in materia previdenziale, assistenziale e sociale.





“Con questa apertura vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini, tutelando i loro diritti e accompagnandoli nelle pratiche quotidiane che riguardano la vita all’estero”, fanno sapere dal Patronato ACLI Francia.



Il Segretariato Sociale si propone di diventare un punto di riferimento stabile per chi vive e lavora nella zona, offrendo un aiuto concreto soprattutto a chi ha bisogno di orientamento nella complessa burocrazia francese o nei rapporti con le istituzioni italiane.



Per informazioni o appuntamenti è possibile contattare il Segretariato all’indirizzo email nizza@patronato.acli.it o al numero di telefono 0744501538.



Con questa nuova apertura, le ACLI rafforzano la loro missione di sostegno alle persone, promuovendo l’inclusione sociale e il rispetto dei diritti attraverso un servizio di prossimità e ascolto.