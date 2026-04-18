Enduro du Loup du Bois Noir 2026: gara di mountain bike a Breil-sur-Roya il 26 aprile

Domenica 26 aprile 2026, dalle ore 09:00 alle 18:00, si svolgerà l’Enduro du Loup du Bois Noir 2026, competizione sportiva dedicata alla mountain bike, in programma presso il Col de Brouis, lungo la RD 2204, a Breil-sur-Roya.

L’evento è organizzato dall’Omnisport Vélo Club de Breil-sur-Roya e rientra tra le competizioni di ciclismo fuoristrada della disciplina Enduro MTB. La gara si basa su un format che prevede diversi collegamenti cronometrati e prove speciali, progettate per mettere alla prova sia la preparazione fisica sia le capacità tecniche dei partecipanti.

I concorrenti affronteranno percorsi che combinano tratti impegnativi dal punto di vista atletico con sezioni tecniche, in linea con le caratteristiche tipiche dell’enduro in mountain bike.

L’evento si svolgerà nell’arco dell’intera giornata di domenica, con inizio alle ore 09:00 e conclusione prevista alle ore 18:00.

Maggiori informazioni su: https://www.vcbreil.com/