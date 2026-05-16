Mentone, la “Prima Giornata degli Scrittori” porta nel centro storico i libri di Enzo Barnabà

Oggi, sabato 16 maggio, dalle 10 alle 18, la Rue Longue nel centro storico di Mentone farà da cornice alla “Prima Giornata degli Scrittori”, iniziativa organizzata dall’associazione Rue Longue Cœur de Menton con la partecipazione dell’associazione Les Plumes des Riviéras.

Per tutta la giornata il pubblico potrà incontrare autori e artisti lungo le vie della città vecchia. Tra gli ospiti sarà presente anche lo scrittore ventimigliese Enzo Barnabà, presente con le sue opere pubblicate sia in italiano che in francese.

Tra le opere in programma figurano “Il Sogno Babilonese” / “Le Rêve Babylonien”, dedicato alla Riviera della Belle Époque e alla figura di Serge Voronoff, “Il Sentiero della Speranza”, che racconta la storia della frontiera tra Italia e Francia attraverso migrazioni e passaggi clandestini, “Il Sogno dell’Eterna Giovinezza”, biografia del medico Serge Voronoff, e “Aigues-Mortes. Il massacro degli italiani” / “Mort aux Italiens!”, volume che ricostruisce il massacro costato la vita a dieci emigrati italiani in Francia.

La giornata si concluderà alle 18:30 con la conferenza “Menton Rêvé”, ospitata alla Voûte n°5 delle Sablettes – Club Nautique, con la partecipazione dello scrittore Gilles Montelatici e del pittore Tony Szabo.

La giornata sarà un’occasione per incontrare gli autori, conoscere le loro opere e vivere un momento dedicato alla cultura nel cuore di Mentone.