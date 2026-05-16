Festin des Mai, a Cimiez torna la festa: appuntamento domenica 17 maggio

Ai giardini di Cimiez la primavera si apre nel segno della tradizione. Domani, domenica 17 maggio , nuovo appuntamento con il “Festin des Mai”, storica festa popolare che per l’intero mese trasforma uno dei luoghi più rappresentativi di Nizza in un vivace palcoscenico di musica, balli, sapori locali e riti antichi.



Tra le manifestazioni più radicate nella comunità nizzarda, l’evento affonda le sue origini in epoca romana, quando si celebrava il risveglio della natura con l’innalzamento del “mai”, un grande pino adornato con fiori e alloro, simbolo di rinascita e prosperità.



Con il passare del tempo, la ricorrenza si è trasformata in una festa conviviale, mantenendo però intatti i suoi elementi identitari. Tra questi spicca il tradizionale “vira lou mai”, la danza collettiva attorno all’albero, che resta uno dei momenti più rappresentativi.





Accanto ai riti simbolici trovano spazio giochi popolari, come il pilou e il vitou, e le specialità della cucina nizzarda, protagoniste negli stand gastronomici. Tra gli appuntamenti più attesi figura anche l’elezione della Regina di Maggio, emblema della manifestazione.



Il “Festin des Mai” si conferma così un’occasione privilegiata per riscoprire le tradizioni del territorio e vivere un momento di condivisione aperto a cittadini e visitatori, tra costumi, musica e sapori autentici.





Programma integrale – Domenica 17 maggio 2026

Jeux de mains, jeux de…

Il 17 maggio partecipate al campionato mondiale di moura (scena dell’oliveto)!

Scène de l’Oliveraie

11:00 Corale La Ciamada Nissarda

12:00 Galoubet e tamburini Lo Cepon

13:00 Concerto La Banda a Cana

14:30 e 16:45 Danze folkloristiche La Ciamada Nissarda

15:15 Ballo musette Les Anonymes

17:30 Balèti Pistou Connection

Presentazione in francese/nizzardo – Aurélie Basso e Gilles Roche (NKP Production)



Petite scène

14:00 Gli animali delle favole – Compagnia KID’AM (marionette, dai 5 anni)

14:45 e 15:45 Galoubet e tamburini Lo Cepon

15:00 Le avventure di Oscar – Ciboulette e Oscar (ventriloquo, dai 3 anni)

16:00 Catarina Segurana – Compagnia La Semeuse (commedia dell’arte, dai 8 anni) - Museo Matisse di Nizza

Il 17 maggio, il piazzale del museo si anima dalle 13:30 alle 16:30 con laboratori ludici proposti dai mediatori del Museo Matisse e del MAMAC.

Il museo invita inoltre a (ri)scoprire la collezione in esposizione fino al 25 maggio e a creare o rinnovare il pass musei. Gratuito per i nizzardi e per i residenti della Métropole!



Cantiamo insieme – ore 15

Ovunque vi troviate nei giardini delle Arènes, diventate protagonisti della Festa dei Maggi: al via, intonate all’unisono l’inno di Nizza. Testi disponibili presso il punto informativo “Nice Patrimoine”.







