Nizza celebra l’Europa: musica, spettacoli e festa per il Nice Europe Day 2026

Il cuore della città si prepara a tingersi di blu e oro per la quarta edizione del Nice Europe Day, in programma oggi, sabato 16 maggio 2026, dalle 11 alle 19.

Una giornata interamente dedicata all’Unione Europea e ai suoi valori, tra cultura, intrattenimento e partecipazione, negli spazi del Jardin Albert Ier e del Théâtre de Verdure.



L’evento, gratuito e aperto a tutti, propone un ricco calendario di iniziative pensate per coinvolgere famiglie, giovani e curiosi di ogni età. Tra laboratori creativi, spettacoli dal vivo e attività ludiche, l’obiettivo è avvicinare il pubblico all’Europa in modo originale e coinvolgente.





Musica, giochi e creatività per tutte le età

Il programma si snoda per l’intera giornata con animazioni continue: dai laboratori di trucco artistico e mosaico, alle attività di riciclo creativo, fino alle trecce e alle corone di fiori ispirate ai colori europei.

Non mancano giochi in legno, campi da bocce, babyfoot e costruzioni con Kapla, per un’esperienza all’insegna della condivisione.

Tra gli appuntamenti più attesi, i momenti musicali con il violinista David Vinitzki, che si esibirà più volte nel pomeriggio, e la scena aperta “L’Europe a du talent!”, dove i giovani vincitori del concorso canoro dedicato all’Europa saliranno sul palco.

Spazio anche al divertimento con il “Bingo dell’Europa”, tra premi e sorprese, e a performance artistiche come il body painting firmato Marc Cheruy.

Il villaggio europeo: informazione e opportunità

Accanto agli eventi, il “villaggio europeo” offrirà stand informativi e spazi di incontro con associazioni, istituzioni e realtà impegnate nella promozione della cittadinanza europea.

Dai centri EUROPE DIRECT alle organizzazioni giovanili, fino alle università e alle startup locali, sarà possibile scoprire opportunità di studio, lavoro, mobilità internazionale e volontariato.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alle relazioni internazionali, con la presenza di rappresentanze italiane e del gemellaggio con Norimberga, simbolo della cooperazione europea.

Gran finale con l’Eurovision Party

A chiudere la giornata sarà la grande festa dell’Eurovision al Théâtre de Verdure. Dalle 18.30 spazio a musica, DJ set, karaoke e collegamenti in diretta con Vienna, in un’atmosfera che promette di crescere fino al momento clou del voto finale.

Tra food truck, quiz e intrattenimento, il pubblico è invitato a partecipare con look audaci e spirito festoso. A guidare la serata, il duo Ginger Bitch & Lady MissTik, affiancate da un esperto dell’Eurovision, per una notte all’insegna dell’inclusione e del divertimento.

Un evento che unisce festa e partecipazione, trasformando Nizza in un palcoscenico europeo a cielo aperto, dove – almeno per un giorno – tutti si sentono parte della stessa comunità.



