Les Musiciens du Prince – Monaco, “Concerti per vari strumenti II”, il primo album orchestrale nella Vivaldi Edition di Naïve (Foto)

Les Musiciens du Prince – Monaco annunciano l’uscita di Concerti per vari strumenti II, il primo album orchestrale dell’ensemble pubblicato nell’ambito della prestigiosa Vivaldi Edition dell’etichetta Naïve.
Disponibile dal 15 maggio, Concerti per vari strumenti II (Vol. 75) segna la prima collaborazione tra l’orchestra monegasca fondata da Cecilia Bartoli e la celebre collezione dedicata al compositore Antonio Vivaldi, diretto da Gianluca Capuano.
Sotto la direzione di Gianluca Capuano, recentemente nominato “Miglior direttore d’orchestra” agli OPER! AWARDS 2026, la registrazione mette in luce una selezione di concerti per più strumenti.
Intervistato in occasione dell’uscita dell’album, Gianluca Capuano racconta le combinazioni strumentali rare e singolari che caratterizzano questa registrazione.
La presentazione del nuovo progetto discografico si terrà il 22 maggio alle ore 11:30 nell’ambito del Festival di Pentecoste di Salisburgo.