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Eventi | 16 maggio 2026, 12:11

Les Musiciens du Prince – Monaco, “Concerti per vari strumenti II”, il primo album orchestrale nella Vivaldi Edition di Naïve (Foto)

L’orchestra fondata da Cecilia Bartoli entra nella prestigiosa collana dedicata ad Antonio Vivaldi con il volume 75 della celebre raccolta discografica

Les Musiciens du Prince. Foto: ©Marco Borrelli

Les Musiciens du Prince. Foto: ©Marco Borrelli

Les Musiciens du Prince – Monaco annunciano l’uscita di Concerti per vari strumenti II, il primo album orchestrale dell’ensemble pubblicato nell’ambito della prestigiosa Vivaldi Edition dell’etichetta Naïve.

Disponibile dal 15 maggio, Concerti per vari strumenti II (Vol. 75) segna la prima collaborazione tra l’orchestra monegasca fondata da Cecilia Bartoli e la celebre collezione dedicata al compositore Antonio Vivaldi, diretto da Gianluca Capuano.

Sotto la direzione di Gianluca Capuano, recentemente nominato “Miglior direttore d’orchestra” agli OPER! AWARDS 2026, la registrazione mette in luce una selezione di concerti per più strumenti.

Intervistato in occasione dell’uscita dell’album, Gianluca Capuano racconta le combinazioni strumentali rare e singolari che caratterizzano questa registrazione.

La presentazione del nuovo progetto discografico si terrà il 22 maggio alle ore 11:30 nell’ambito del Festival di Pentecoste di Salisburgo.

Gianluca Capuano. Foto: ©MarcoBorrelli

Gianluca Capuano. Foto: ©MarcoBorrelli

Les Musiciens du Prince. Foto: ©MarcoBorrelli

Les Musiciens du Prince. Foto: ©MarcoBorrelli

Redazione

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