Cannes, la moda incontra il cinema: in mostra 20 anni di scatti iconici firmati Madame Figaro

A Cannes, dove ogni anno il cinema trasforma la città in un palcoscenico internazionale, anche la moda trova il suo spazio d’elezione.

In occasione del Festival, il dialogo tra queste due arti torna protagonista con una mostra a cielo aperto che celebra un anniversario importante.



Fino al 23 maggio 2026, il Cours Félix Faure ospita infatti “20 anni di Madame Figaro”, un’esposizione gratuita che racconta l’incontro tra moda e cinema attraverso una selezione di immagini iconiche.

Inaugurazione dell'esposizione @Mairie de Cannes

L’iniziativa è promossa dal Comune di Cannes in collaborazione con il celebre magazine, presente sulla Croisette dal 2006.



L’esposizione è stata inaugurata dal sindaco David Lisnard insieme ad Anne-Florence Schmitt, direttrice della redazione di Madame Figaro. Un progetto che si inserisce nella strategia culturale della città, da sempre impegnata a rendere l’arte accessibile anche negli spazi urbani.



Il percorso si sviluppa lungo dieci totem monumentali, sui quali sono esposti venti scatti simbolo del portfolio “Mode & Cinéma”.

Le fotografie ritraggono grandi protagonisti del cinema internazionale reinterpretati in chiave artistica, in un dialogo continuo tra estetica, moda e immaginario cinematografico.



Si tratta di immagini che, nel corso degli anni, sono diventate una vera e propria firma visiva del Festival di Cannes, contribuendo a costruire un racconto parallelo fatto di stile, eleganza e creatività.



Un'opera esposta © Jean-François Robert 2009

L’installazione, completamente finanziata dal magazine senza costi per l’amministrazione, offre così a residenti e turisti un’esperienza immersiva nel cuore della città. Un’occasione per riscoprire il cinema fuori dalle sale, tra le strade e gli spazi pubblici, in linea con altre iniziative come le grandi fresche urbane e la mostra “Cannes fait le mur”.



Nato nel 2006, il progetto editoriale “Mode & Cinéma” è stato il primo a unire le grandi firme del lusso con le icone del grande schermo. In vent’anni è diventato un punto di riferimento, capace di fondere fotografia di moda, ritratto e suggestioni cinematografiche.



La mostra del 2026 ne propone una sintesi inedita: venti immagini per raccontare due decenni di stile e visione, nel cuore pulsante di Cannes.



