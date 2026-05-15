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Eventi | 15 maggio 2026, 13:16

Visite guidate al Riviera Palace di Mentone: appuntamenti tra architettura Belle Époque, storia e giardini terrazzati

Da maggio a luglio visite commentate nel celebre palazzo della Riviera francese progettato da Abel Glena e decorato da Cerutti-Maori

© Ville de Menton

© Ville de Menton

A Mentone tornano le visite guidate dedicate al Riviera Palace, storico edificio della Belle Époque. L’iniziativa culturale propone un percorso guidato e commentato alla scoperta di uno degli esempi più rappresentativi dell’architettura della Riviera francese.

Il Riviera Palace è stato progettato da Widmer e costruito su progetto dell’architetto Abel Glena, con decorazioni firmate da Cerutti-Maori. L’edificio si distingue per la sua ricca facciata che si affaccia su un tranquillo giardino terrazzato, elemento caratteristico del complesso.

Le visite si svolgeranno giovedì 21 maggio, giovedì 25 giugno e giovedì 30 luglio, dalle ore 10:00 alle 11:30, presso il Riviera Palace di Mentone.

L’evento rientra tra le iniziative culturali dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico della città. La visita è accessibile anche alle persone in carrozzina in completa autonomia.

Il costo del biglietto intero è di 8 euro, mentre la tariffa bambino è di 4 euro. 

Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero telefonico 04 89 81 52, oppure consultare il sito ufficiale Menton Riviera & Merveilles

Redazione

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